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قلعة الصناعة المصرية تعود للحياة.. تفاصيل زيارة وفد سويسري لتطوير مصانع غزل المحلة.. 540 مليون يورو لإنعاش الشركة.. وإنشاء أكبر مصنع مطور.. صور

الجمعة 14/فبراير/2020 - 04:01 ص
زيارة وفد ريتر السويسرية
زيارة وفد ريتر السويسرية لتطوير مصانع شركة غزل المحلة
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أحمد على

وفد شركة ريتر السويسرية يتفقد"غزل المحلة"ويتفقد أماكن تشغيل الماكينات الحديثه برفقة خبراء صناعيين

رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة : بدء مراحل تشغيل ماكينات الجديدة أوائل شهر يونيو القادم

إنشاء أكبر مصنع عالمي متكامل بتكلفة 540 مليون يورو لتشغيل الأيدي العاملة وزيادة القدرة التنافسية


أجري أعضاء شركة ريتر السويسرية المتخصصة فى مجالات صناعات الغزل والنسيج عالميا اليوم جولة ميدانية، داخل أقسام وقطاعات شركة مصر للغزل والنسيج "غزل المحلة" للوقوف على آخر مراحل تسليم الماكينات الجديدة والتأكد من جاهزية عنابر وأقسام التشغيل داخل المصانع طوال تجربة ميدانية تجاوزت 6 ساعات .

رافق الوفد السويسري كل من المهندس أشرف عزت رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من رؤساء القطاعات العمالية والصناعية وعدد من الخبراء المتخصصين فى مجالات صناعات الغزل والنسيج ومندوبا عن الدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة ووزارة قطاع رجال الأعمال .

جاء ذلك بناء على توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومسئولي وزارة قطاع الأعمال والقابضة للصناعات الغزل والنسيج وأعضاء مجالس إدارات شركات متخصصة حكومية وعلى رأسها غزل المحلة وكفر الدوار وغزل شبين ودمياط للنهوض بقلاع صناعة الغزل والنسيج الوطنية .

في ذات السياق قال مسئولو شركة ريتر السويسرية إنه سيتم وضع جدول زمني استعداد للبدء فى تركيب ماكينات التشغيل الحديثة ورفع كفاءة المعدلات الانتاجية بالشركة فضلا عن تخصيص دورات تدريبية للعاملين داخل مصانع الشركة المراد تطويرها فى المرحلة المقبلة.

وأضاف المهندس أشرف عزت، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، أنه سيباشر خطوات النهوض بعنابر ومصانع الشركة ومواقع التطوير لرفع كفاءتها وإعداد تقرير رسمي للقابضة  حول تطوير  مصنع غزل 1 جاهز ومعدا للاستقبال ماكينات التشغيل الحديثة بأيدي عمال الشركة  .

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن مصنع الشركة المعد تطوير وفق المواصفات والمعايير الجودة العالمية سيضم 182 ألف مردن بماكينات الغزل وهو عبارة عن عمود يحمل بكرة لِلَفّ الخيوط يقوم بغزل الألياف إلى خيوط) وهذا ما يضعه فى المركز الأول عالميًا كأكبر مصنع لإنتاج الغزول فى العالم  كما يقام على مساحة 16 فدانا ضمن المرحلة الأولى للمشروع .

وأشار "عزت " أن المصنع المطور سيتخصص فى إنتاج غزول خيوط متوسطة 100و120 نمرة إنجليزي (لانتاج صناعة المفروشات وأقمشة القمصان والبنطلون، والستائر) بطاقة إنتاجية تصل إلى 15طنًا يومي " .

من ناحية أخري يباشر عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج التنسيق الكامل مع وزارة قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج آليات تأهيل وتدريب كوادر وشباب العمال والعاملات داخل مصانع غزل المحلة سعيا فى إنشاء أكبر مصنع تدريب على مستوي الجمهورية ومنطقة الشرق الأوسط .

وتابعت مصادر داخل الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج بالقاهرة أن استلام الماكينات الحديثة ضمن الدفعة الأولي والتي يبلغ عددها نحو 270 ماكينة من إجمالي 700 ماكينة ستورد إلى شركة مصر للغزل والنسيج، ومن المقرر تركيبها أوائل شهر يونيو القادم  .

كما أيدت أن قيمة التوريدات الأولية للصفقة شراء الماكينات الحديثة تصل إلي قيمة توريدات تصل  ـ303 ملايين يورو من إجمالى 540 مليون يورو قيمة التوريدات وتخصيص مقدمات تعاقد الدفعة الأولى المقدرة بـ237 مليون يورو، وتستكمل سداد باقى التكاليف بصورة دورية من خلال عوائد الأصول غير المستغلة للأراضي مصانع الشركة .

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قلعة الصناعة المصرية تعود للحياة.. تفاصيل زيارة وفد سويسري لتطوير مصانع غزل المحلة.. 540 مليون يورو لإنعاش الشركة.. وإنشاء أكبر مصنع مطور.. صور
قلعة الصناعة المصرية تعود للحياة.. تفاصيل زيارة وفد سويسري لتطوير مصانع غزل المحلة.. 540 مليون يورو لإنعاش الشركة.. وإنشاء أكبر مصنع مطور.. صور
قلعة الصناعة المصرية تعود للحياة.. تفاصيل زيارة وفد سويسري لتطوير مصانع غزل المحلة.. 540 مليون يورو لإنعاش الشركة.. وإنشاء أكبر مصنع مطور.. صور
قلعة الصناعة المصرية تعود للحياة.. تفاصيل زيارة وفد سويسري لتطوير مصانع غزل المحلة.. 540 مليون يورو لإنعاش الشركة.. وإنشاء أكبر مصنع مطور.. صور
قلعة الصناعة المصرية تعود للحياة.. تفاصيل زيارة وفد سويسري لتطوير مصانع غزل المحلة.. 540 مليون يورو لإنعاش الشركة.. وإنشاء أكبر مصنع مطور.. صور
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