بعد 6 ساعات من التشريح.. إعلان سبب نفوق الحوت القاتل بالغردقة .. ومعهد علوم البحار: اسفكسيا الغرق وتحاليل كيميائية للتأكد من عدم وجود معادن ثقيلة

د. نهلة حسام :

يعتبر "دولفين محيطي" يعيش في المحيطات فى جميع أنحاء العالم

تم رصده لأول مرة في عام 1846م وسمى بالحوت القاتل

لا يوجد اى جروح نافذة أو طعنات أو أي آثار لأجسام غريبة بالمجرى التنفسى

هذه الكائنات تعيش في أسراب قد يصل حجم السرب إلى 500 حوت

متوسط الوزن يصل إلى 2200 كجم للذكر، و1200 كجم للأنثى





أثارت واقعة العثور على الحوت "القاتل الكاذب" نافقا بشواطئ مدينة الغردقة جدلا واسعا.





وبعد 6 ساعات من عمليات التشريح والفحص كشف فريق باحثي معهد علوم البحار ومحميات البحر الأحمر عن أسباب وملابسات الواقعة.





وأكدت د. نهلة حسام الدين باحث -أمراض الأسماك و المسئول عن تقرير الصفة التشريحية للحوت أن فريق دراسة الصفة التشريحية للحوت ضم عددا من المتخصصين د. نهله حسام الدين محمد ود. محمود معاطي محمد ود. عرفة محمد إمام ود. غادة يحيى زغلول وتم تجهيز الهيكل الخارجي لتحنيطه بالمعهد تحت اشراف فريق التحنيط برئاسة علام اسماعيل خبير و أخصائي التحنيط بالمعهد.





وأضافت الدكتورة نهلة ان الحوت القاتل الكاذب (false killer whale) يعتبر "دولفين محيطي" يعيش في المحيطات فى جميع أنحاء العالم، ولكنه يتردد بصورة رئيسية على المناطق المدارية وقد تم رصده لأول مرة في عام 1846م وسمى بالحوت القاتل الكاذب لأن تركيب الجمجمة يماثل تلك الموجودة في قريبه الحوت القاتل killer whale.





وكشفت باحثة أمراض الأسماك و المسئول عن تقرير الصفة التشريحية انه تبين بالفحص الظاهرى أن العينة لذكر بالغ يبلغ طوله 4.75 متر . وطول زعنفتيه الصدريتين 45 سم . والزعنفه الظهرية 37 سم. ويبلغ طول الرأس 50سم و فتحة الفم 40سم وقد تم اخذ عينات من جميع انسجة الجسم للفحص الباثولوجى للتأكد من عدم وجود اى نوع من الأمراض الحادة والمزمنه والتى تؤدى للوفاة وتم اخذ عينات للفحص البكتيرى للتأكد من اى اصابات بكتيرية كما سيتم عمل تحاليل كيميائية للتأكد من عدم وجود معادن ثقيلة.





وأضافت أن عملية التشريح أكدت أنه لا يوجد اى جروح نافذة أو طعنات او اى اثار لأجسام غريبة بالمجرى التنفسى والبلعوم قد تؤدى للاختناق كما لا توجد أي آثار لأمراض حادة بأجهزة الجسم ولا اثار لحدوث اسفكسيا الغرق مما يرجح أن الوفاة طبيعية وقد جرفه التيار المائى من المياه العميقة الى المياه الشاطئية.





وأوضحت باحثة أمراض الأسماك انه يصل طول الذكر البالغ من هذا النوع إلى ستة أمتار والأنثى تصل إلى خمسة أمتار ومتوسط الوزن يصل إلى 2200 كجم للذكر، و1200 كجم للأنثى . و تضع الأنثى مواليد بطول 1.5 إلى 2.1 متر بعد فترة حمل تصل 15 شهرا والتي تستمر في الرضاعة لمدة تتراوح من 9 شهور إلى 24 شهرا.





وأضافت أن الحد الأقصى للسن 57 سنة للذكور، 62 للإناث ويحدث النضج الجنسي بين 8-14 سنة.





وأضافت الدكتورة نهلة أن هذه الكائنات تعيش في أسراب قد يصل حجم السرب إلى 500 حوت في المحيطات المفتوحة وقد تكون أسرابا مشتركة مع الدلافين. وتتغذى على الحبار والأسماك وأيضا على الدلافين الصغيرة و يستطيع هذا النوع الوصول إلى أعماق كبيرة، حيث تم رصده على عمق 927.5 متر، وتصل سرعته في السباحة إلى 29 كم/س.





وليست هذه هي المرة الأولي التي يتم فيها رصد الحوت القاتل الكاذب في البحر الأحمر، حيث تم رصده من قبل في الثاني عشر من أبريل 2018 بواسطة مكتب محميات البحر الأحمر والتي قامت برصد سرب مكون من 10 -12 من هذا النوع بأطوال لا تقل عن الخمسة أمتار للفرد بالقرب من جزيرة مجاويش (أبو منقار).







