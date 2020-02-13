آداب عين شمس تطلق حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا.. معالجة اللغات الطبيعية وتطبيقاتها.. ندوة بألسن عين شمس...وزير التعليم الاماراتي يزور كليات جامعة حلوان الفنية بالزمالك

-معالجة اللغات الطبيعية وتطبيقاتها.. ندوة بألسن عين شمس ١٦ فبراير

_ برفقة عبدالغفار.. وزير التعليم الاماراتي يزور كليات جامعة حلوان الفنية بالزمالك

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_ابتكار وذكاء اصطناعي ونانو ..تعرف على محاور مؤتمر جامعات الجيل الرابع فى عين شمس

وعرفت د. غادة أبو الريش الطبيبة بالمركز الطبي بالكلية ، المرض وطرق انتقال العدوى وأساليب الوقاية من الفيروس، وشرحت طريق غسيل اليد بشكل عملي، كما تم توزيع المطويات التي أصدرها القطاع الوقائي بوزارة الصحة حول المرض وتستمر الحملة التوعوية إلى أن يتم توصيل الرسالة التوعوية الي جميع طلاب الفرق الدراسية بالكلية وجميع الأقسام.

وعرفت د. غادة أبو الريش الطبيبة بالمركز الطبي بالكلية ، المرض وطرق انتقال العدوى وأساليب الوقاية من الفيروس، وشرحت طريق غسيل اليد بشكل عملي، كما تم توزيع المطويات التي أصدرها القطاع الوقائي بوزارة الصحة حول المرض وتستمر الحملة التوعوية إلى أن يتم توصيل الرسالة التوعوية الي جميع طلاب الفرق الدراسية بالكلية وجميع الأقسام.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ إحراءات التصدي للأزمات قبل وقوعها من خلال توعية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وموظفي الكلية بأهمية اتباع الأساليب الصحية للوقاية من فيروس " كورونا " ، وضرورة التهوية الجيدة لقاعات الدراسة وزيادة مقننات أدوات النظافة والتطهير بالكلية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ إحراءات التصدي للأزمات قبل وقوعها من خلال توعية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وموظفي الكلية بأهمية اتباع الأساليب الصحية للوقاية من فيروس " كورونا " ، وضرورة التهوية الجيدة لقاعات الدراسة وزيادة مقننات أدوات النظافة والتطهير بالكلية.

وشدد مرتضى أثناء جولته لمتابعة عمل الحملة على ضرورة توخي الحذر حتى لا يصاب الطلاب بهذا الفيروس الخطير.

وشدد مرتضى أثناء جولته لمتابعة عمل الحملة على ضرورة توخي الحذر حتى لا يصاب الطلاب بهذا الفيروس الخطير.

وأوضحت أ.د.رحاب عبد السلام رئيس اللجنة، أن الندوة تستضيف د. دينا رضا خطاب -مدرس بقسم الحسابات العلمية - كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، لتقدم نماذج من تطبيقات علم اللغات الطبيعية و إستخداماته في مجال العلوم اللغوية، و طرق و أساليب التعامل البرمجى مع علم اللغة.

وأوضحت أ.د.رحاب عبد السلام رئيس اللجنة، أن الندوة تستضيف د. دينا رضا خطاب -مدرس بقسم الحسابات العلمية - كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، لتقدم نماذج من تطبيقات علم اللغات الطبيعية و إستخداماته في مجال العلوم اللغوية، و طرق و أساليب التعامل البرمجى مع علم اللغة.

وتقام الندوة تحت رعاية أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، و إشراف أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، و ذلك في تمام الثانية عشرة و النص من ظهر يوم الأحد الموافق ١٦ من فبراير الجاري بقاعة الترجمة الفورية، صرح بذلك أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث.

وتقام الندوة تحت رعاية أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، و إشراف أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، و ذلك في تمام الثانية عشرة و النص من ظهر يوم الأحد الموافق ١٦ من فبراير الجاري بقاعة الترجمة الفورية، صرح بذلك أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث.

فيما تنظم لجنة المختبرات والأجهزة العلمية، التابعة لقطاع الدراسات العليا و البحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة بعنوان "علم معالجة اللغات الطبيعية وتطبيقاته - الترجمة الآلية أنموذجًا"

فيما تنظم لجنة المختبرات والأجهزة العلمية، التابعة لقطاع الدراسات العليا و البحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة بعنوان "علم معالجة اللغات الطبيعية وتطبيقاته - الترجمة الآلية أنموذجًا"

واستقبل اليوم الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم الإماراتي خلال زيارته لكليات جامعة حلوان الفنية بالزمالك.





والتقي رئيس جامعة حلوان بالسادة الوزراء بمقر كلية الفنون الجميلة، واستهل اللقاء بالترحيب بالضيوف مؤكدا أهمية هذه الزيارة في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع بين مصر والإمارات في العديد من المجالات التعليمية والبحثية وذلك لوجود العديد من مجالات التعاون التي تجمع بين الجامعات المصرية والإماراتية التي تضم تخصصات علمية فريدة وخبرات أكاديمية متميزة، تهدف لإعداد خريجين قادرين علي مواكبة احتياجات سوق العمل.





وأعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة عن سعادته بهذه الزيارة مشيرا إلى أن الكلية ذات تاريخ عريق ومنارة للذوق الفني الراقي في المجتمع منوها على دور الكلية في رفع مستوى التذوق الفني ونشر الوعي الجمالي وتعريف العالم الخارجي بالمستوى الرفيع الذي وصل إليه الفن التشكيلي في مصر.





كما قام الدكتور أشرف رضا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتقديم نبذة عن تاريخ كلية الفنون الجميلة ونشأتها وتطورها، مستعرضا الأقسام العلمية الفريدة التي تتميز بها الكلية.





وخلال الزيارة قام معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري ووزير التربية والتعليم الإماراتي ورئيس جامعة حلوان بمصاحبة عميد كلية الفنون الجميلة والدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية و الدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة السابق والسادة الوكلاء بزيارة تفقدية لمتحف كلية الفنون الجميلة للاطلاع علي الأعمال الفنية التي يضمها المتحف ومشاهدة كتاب وصف مصر، بالإضافة إلي زيارة مبني الأستاذ الدكتور طه حسين الذي كان مقرا لإقامته، هذا بالإضافة الي عمل جولة بأقسام الكلية والمعرض، وقام أ.د خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي خلال الزيارة بمشاركة أحد طلاب الكلية برسم لوحة فنية.





وفي ختام زيارة كلية الفنون الجميلة قام أ.د ماجد نجم رئيس الجامعة بإهداء درع الجامعة لمعالي الدكتور حسين بن إبراهيم الحمادي كما قام الدكتور أحمد فؤاد هنو بإهداء سيادته كتاب مئوية كلية الفنون الجميلة تقديرا له.





وتفقد رئيس جامعة حلوان والضيوف كلية التربية الموسيقية حيث استقبلهم الأستاذ الدكتور كرم ملاك عميد الكلية، واستمعوا خلالها إلي مجموعة من الفقرات الفنية التي قدمها الطلاب أثناء تدريباتهم، ودعا رئيس الجامعة السادة الوزراء لحضور مهرجان الزمالك للفنون يوم السبت الموافق 29 فبراير 2020 والذي تنظمه كليات الفنون بالجامعة ( كلية الفنون الجميلة، وكلية التربية الفنية، وكلية التربية الموسيقية)، والذي يستعرض كل أنواع الفنون والأنشطة الطلابية، ورحب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالدعوة ووعد وزير التربية والتعليم الإماراتي بحضور وفد يمثله خلال المهرجان.



