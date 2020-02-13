آداب عين شمس تطلق حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا.. معالجة اللغات الطبيعية وتطبيقاتها.. ندوة بألسن عين شمس...وزير التعليم الاماراتي يزور كليات جامعة حلوان الفنية بالزمالك

-"آداب عين شمس" تطلق حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا
-معالجة اللغات الطبيعية وتطبيقاتها.. ندوة بألسن عين شمس ١٦ فبراير
_ برفقة عبدالغفار.. وزير التعليم الاماراتي يزور كليات جامعة حلوان الفنية بالزمالك
-تفعيل التعاون.. وفد من بوروندي يزور تجارة عين شمس
_ابتكار وذكاء اصطناعي ونانو ..تعرف على محاور مؤتمر جامعات الجيل الرابع فى عين شمس
نظم د.مصطفى مرتضى القائم بأعمال عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، حملة توعية موسعة لجميع طلاب الكلية تضمنت زيارة أطباء المركز الطبي بالكلية للطلاب أثناء المحاضرات في قاعات التدريس للقيام بالتوعية الصحية المباشرة للطلاب.
وشدد مرتضى أثناء جولته لمتابعة عمل الحملة على ضرورة توخي الحذر حتى لا يصاب الطلاب بهذا الفيروس الخطير.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ إحراءات التصدي للأزمات قبل وقوعها من خلال توعية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وموظفي الكلية بأهمية اتباع الأساليب الصحية للوقاية من فيروس " كورونا " ، وضرورة التهوية الجيدة لقاعات الدراسة وزيادة مقننات أدوات النظافة والتطهير بالكلية.
وعرفت د. غادة أبو الريش الطبيبة بالمركز الطبي بالكلية ، المرض وطرق انتقال العدوى وأساليب الوقاية من الفيروس، وشرحت طريق غسيل اليد بشكل عملي، كما تم توزيع المطويات التي أصدرها القطاع الوقائي بوزارة الصحة حول المرض وتستمر الحملة التوعوية إلى أن يتم توصيل الرسالة التوعوية الي جميع طلاب الفرق الدراسية بالكلية وجميع الأقسام.
فيما تنظم لجنة المختبرات والأجهزة العلمية، التابعة لقطاع الدراسات العليا و البحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة بعنوان "علم معالجة اللغات الطبيعية وتطبيقاته - الترجمة الآلية أنموذجًا"
وتقام الندوة تحت رعاية أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، و إشراف أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، و ذلك في تمام الثانية عشرة و النص من ظهر يوم الأحد الموافق ١٦ من فبراير الجاري بقاعة الترجمة الفورية، صرح بذلك أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث.
وأوضحت أ.د.رحاب عبد السلام رئيس اللجنة، أن الندوة تستضيف د. دينا رضا خطاب -مدرس بقسم الحسابات العلمية - كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، لتقدم نماذج من تطبيقات علم اللغات الطبيعية و إستخداماته في مجال العلوم اللغوية، و طرق و أساليب التعامل البرمجى مع علم اللغة.
واستقبل اليوم الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم الإماراتي خلال زيارته لكليات جامعة حلوان الفنية بالزمالك.
والتقي رئيس جامعة حلوان بالسادة الوزراء بمقر كلية الفنون الجميلة، واستهل اللقاء بالترحيب بالضيوف مؤكدا أهمية هذه الزيارة في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع بين مصر والإمارات في العديد من المجالات التعليمية والبحثية وذلك لوجود العديد من مجالات التعاون التي تجمع بين الجامعات المصرية والإماراتية التي تضم تخصصات علمية فريدة وخبرات أكاديمية متميزة، تهدف لإعداد خريجين قادرين علي مواكبة احتياجات سوق العمل.
وأعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة عن سعادته بهذه الزيارة مشيرا إلى أن الكلية ذات تاريخ عريق ومنارة للذوق الفني الراقي في المجتمع منوها على دور الكلية في رفع مستوى التذوق الفني ونشر الوعي الجمالي وتعريف العالم الخارجي بالمستوى الرفيع الذي وصل إليه الفن التشكيلي في مصر.
كما قام الدكتور أشرف رضا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتقديم نبذة عن تاريخ كلية الفنون الجميلة ونشأتها وتطورها، مستعرضا الأقسام العلمية الفريدة التي تتميز بها الكلية.
وخلال الزيارة قام معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري ووزير التربية والتعليم الإماراتي ورئيس جامعة حلوان بمصاحبة عميد كلية الفنون الجميلة والدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية و الدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة السابق والسادة الوكلاء بزيارة تفقدية لمتحف كلية الفنون الجميلة للاطلاع علي الأعمال الفنية التي يضمها المتحف ومشاهدة كتاب وصف مصر، بالإضافة إلي زيارة مبني الأستاذ الدكتور طه حسين الذي كان مقرا لإقامته، هذا بالإضافة الي عمل جولة بأقسام الكلية والمعرض، وقام أ.د خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي خلال الزيارة بمشاركة أحد طلاب الكلية برسم لوحة فنية.
وفي ختام زيارة كلية الفنون الجميلة قام أ.د ماجد نجم رئيس الجامعة بإهداء درع الجامعة لمعالي الدكتور حسين بن إبراهيم الحمادي كما قام الدكتور أحمد فؤاد هنو بإهداء سيادته كتاب مئوية كلية الفنون الجميلة تقديرا له.
وتفقد رئيس جامعة حلوان والضيوف كلية التربية الموسيقية حيث استقبلهم الأستاذ الدكتور كرم ملاك عميد الكلية، واستمعوا خلالها إلي مجموعة من الفقرات الفنية التي قدمها الطلاب أثناء تدريباتهم، ودعا رئيس الجامعة السادة الوزراء لحضور مهرجان الزمالك للفنون يوم السبت الموافق 29 فبراير 2020 والذي تنظمه كليات الفنون بالجامعة ( كلية الفنون الجميلة، وكلية التربية الفنية، وكلية التربية الموسيقية)، والذي يستعرض كل أنواع الفنون والأنشطة الطلابية، ورحب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالدعوة ووعد وزير التربية والتعليم الإماراتي بحضور وفد يمثله خلال المهرجان.
استقبل الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس وفدا من دولة بوروندي ضم كلا من الدكتور Dr Pontien Ndabashinze مدير المستشفى الجامعي في بوجمبورا CHUK) والدكتور Dr JOSEPH NYANDWI المدير العام بالمؤسسة الوطنية لأمراض الكلي بوزارة الصحة البوروندية.
حضر اللقاء، د ايمان عبد السلام منسق شعبة اللغة الفرنسية والسيد جييوم موريل Guillaume Morell المنسق الفرنسي لقسم الدراسة باللغة الفرنسية للشراكة بين كلية التجارة وجامعة بواتية الفرنسية، ود احمد بسيوني استاذ جراحة الأطفال مدير وحدة جراحة الأطفال بمستشفي عين شمس التخصصي ومنسق الزيارة.
استعرض الدكتور خالد قدري عميد الكلية ، اقسام الكلية وعدد طلابها، كما استعرض نظام الدراسة باللساعات المعتمدة باللغة الانجليزية وكذلك نظام الدراسة فى القسم الفرنسى والذي تمنح بموجبه الكلية شهادة مزدوجة بالتعاون مع جامعة بواتية الفرنسية، وبرنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية لمرحلة البكالوريوس.
كما استعراض برنامج الماجستير القائم حاليا بالتعاون بين كلية التجارة وجامعة بواتية الفرنسية والوكالة الفرانكوفنية. وأبدى الوفد الفرنسى رغبته فى تفعيل التعاون مع كلية التجارة فى مرحلة الدراسات العليا وخاصة برنامج الماجستير.
وفى نهاية اللقاء اهدى د خالد قدرى درع الكلية للوفد وأصطحبهم في جولة لقسم اللغة الفرنسية بالكلية.
فيما تستعد جامعة عين شمس لعقد المؤتمر العلمي التاسع بعنوان "الجيل الرابع من الجامعات بين الواقع والمأمول" في الفترة من 5- 9 إبريل 2020، بفندق الماسة بمدينة نصر لليوم الأول والثاني ودار الضيافة للجامعة وبعض قاعات الكليات لباقي أيام فعاليات المؤتمر.
وجامعات الجيل الرابع هو الهدف الجديد الذي تسعى اليه الجامعة إلى السير في ركابه، وتخطو نحو تحقيق هذا الهدف خطوات واسعة وجرئية.
و تدور محاور المؤتمر حول :
1- قطاع العلوم الطبية اكتشافات الأدوية الابتكار في الرعاية الصحية الجينات ، المعلوماتية الحيوية، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي.
٢- قطاع العلوم الاساسية الكيمياء الخضراء والزراعة الذكية المواضيع التي سيتم تغطيتها: الكيمياء والهندسة الكيميائية، تصميم المنتجات والعمليات، إزالة أو إدارة استخدام وتوليد المواد الخطرة، النظام الغذائي المائي والزراعة المائية، مفهوم إدارة الزراعة، التكنولوجيا الحديثة للمنتجات الزراعية، تطبيق جي بي إس ومسح التربة في الزراعة، إدارة البيانات، الإنترنت من تقنيات الأشياء، استراتيجيات التحكم الحيوي.
علم النانو والتقنية الحيوية المواضيع التي سيتم تغطيتها:
المواد النانوية، تطبيقات تكنولوجيا النانو في المنتجات التجارية، الاستخدام في مستحضرات التجميل والمطهرات؛ استخدامها في تغليف المواد الغذائية والملابس والأجهزة المنزلية. السلامة البيئية والتنمية المستدامة المواضيع التي سيتم تغطيتها: جودة الهواء: الحد من التلوث الناجم عن المصادر المتنقلة والثابتة، ودعم سياسات الطاقة السليمة بيئيًا، وخفض معدلات نمو الطاقة، وحفظ الطاقة واستخدام الموارد المتجددة، وموارد المياه واستخدام الأراضي، وإدارة النفايات، والقضايا النووية، والتغيرات المناخية المتعلقة الإنتاج الحيواني والمحاصيل، التنوع البيولوجي في المساحات الطبيعية الزراعية، الحفاظ على النظم الإيكولوجية، الاستشعار عن بعد وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية.
التحفيز الحيوي وأجهزة الاستشعار والطاقة المتجددة المواضيع التي يتم تغطيتها:
طاقة الرياح وطاقة المد والجزر، والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، والطاقة الحرارية الأرضية، وخلايا الوقود الهيدروجينية والوقود، والطاقة من الكتلة الحيوية والوقود الحيوي، وعلم الحركة الديناميكية الحرارية لعمليات التحفيز الحيوي، والتعديل الكيميائي أو الجيني للعوامل الحيوية، والتطورات في تجميد المحفز الحيوي، نشاط واستقرار المحفزات الحيوية في البيئات غير المائية والمتعددة المراحل، التطبيقات البيئية للحفز الحيوي. الرياضيات وعلوم الحاسب المواضيع التي سيتم تغطيتها: علوم وتحليلات البيانات، الرياضيات والإحصاء التطبيقي، الرياضيات الحاسوبية، النمذجة والتطبيق الرياضي، الرياضيات الطبية الحيوية والهندسية، النمذجة الحاسوبية والتطبيقات الإحصائية، المعلوماتية الحيوية.
3- قطاع العلوم الهندسية و التكنولوجية تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمن الإلكتروني الحوسبة السحابية الأتمتة والروبوتات الذكية إنترنت الأشياء (IoT) المعلوماتية الحيوية والتطبيقات الطبية الحيوية المحور: الطاقة المتجددة وتقنياتها الطاقة الشمسية الحرارية طاقة الرياح والمد والجزر والأمواج الكتلة الحيوية والطاقة الحيوية التطبيقات الميكانيكية والميكاترونكس في الطاقة المتجددة المحور: الهندسة البيئية تطبيقات التكنولوجيا الخضراء تقييم الأثر البيئي إدارة النفايات الصلبة والخطرة حل الهندسة البيئية للسيطرة على التلوث المحور : المدن المستدامة والتنمية الإقليمية البناء والهندسة المستدامة المشاريع الوطنية وأهداف التنمية المستدامة تخطيط المناظر الطبيعية والبيئة العمارة الخضراء والذكية المحور : المياه المستدامة إدارة الموارد معالجة مياه الصرف واستعادة الموارد إدارة جودة المياه موارد المياه المتجددة إدارة مرافق المياه.
4-قطاع العلوم الانسانية والاجتماعية والتربوية الاستثمار في جامعات الجيل الرابع جامعات الجيل الرابع ودورها في تحقيق التنمية المستدامة الشراكات الدولية ودورها في تطوير البحث العلمي وتنمية الإبتكار الإنسانيات واللسانيات وجامعات الجيل الرابع: الواقع والمأمول العلوم التربوية ومستقبلها في ظل جامعات الجيل الرابع نظم التعليم والتعلم في جامعات الجيل الرابع الدراسات البينية في جامعات الجيل الرابع نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد: رؤى وتطبيقات الشراكات المجتمعية ودورها في تنمية المجتمع الثقافة والفنون والآداب في ظل جامعات الجيل الرابع الإعلام وقضايا المجتمع بين الواقع والمأمول المهارات الحياتية لمجتمع جامعات الجيل الرابع.