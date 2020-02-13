حفرناها في أقل من عام.. ربيع: قناة السويس الجديدة قاطرة المشروعات العملاقة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة الجديدة تعتبر قاطرة المشروعات القومية في مصر والتي بدأ بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأضاف ربيع في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الشعب المصري التف حول إنشاء قناة السويس الجديدة وتم تجميع 64 مليار جنيه في 8 ايام فقط من أجل حفرها.





وتابع: "الشعب المصري عبر عن ثقته في الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب اشترى شهادات قناة السويس لأنه مقتنع بالمشروع والقائد".





وأكمل: " إبان حفر قناة السويس الجديدة كنت قائد القوات البحرية وكان لدي ثقة في الانتهاء من حفرها ولم أتخيلها بشكلها النهائي وكنا نتابع معدلات الحفر يوميا في القناة الجديدة".



