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ثقافة

الرفاعية تحتشد خلف شيخها ونائبه فى موكب مولد "الرفاعى"

الجمعة 14/فبراير/2020 - 02:00 ص
مولد الإمام الرفاعي
مولد الإمام الرفاعي
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طارق موسى
شهد اليوم السابع من احتفالات مولد الإمام "الرفاعي"، احتشاد جمع غفير من أبناء الطريقة الرفاعية، خلف شيخها الشريف طارق يس الرفاعى، شيخ عموم السادة الرفاعية، والشيخ محمود طارق يس الرفاعى، نائب شيخ عموم السادة الرفاعية، خلال موكب مولد القطب الكبير الشيخ أحمد الرفاعي، رضي الله عنه وأرضاه، الذى انطلق اليوم عقب صلاة العصر من أمام مسجده العامر بالقلعة .

كما تضمن الاحتفال اليوم مشاركة الطريقة الصديقية الشاذلية، وشيخها الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، بالحضرة المعتادة عقب صلاة العشاء، بحضور الشيخ يسري جبر، نائبا عن الدكتور علي جمعة، أعقبها مجموعة من الابتهالات الدينية والأذكار، واختتم احتفال اليوم بتلاوة ماتيسر من آيات القرآن الكريم .

ومن المقرر أن يختتم غدا الجمعة، احتفال أبناء الطريقة الرفاعية بمولد الرفاعى، الذى انطلق فى السابع من فبراير الجاري، تحت رعاية الدكتور عبد الهادي أحمد القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وزعيم الأغلبية بالبرلمان المصري، وسماحة السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، وكيل أول البرلمان المصري  .
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