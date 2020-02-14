الرفاعية تحتشد خلف شيخها ونائبه فى موكب مولد "الرفاعى"

شهد اليوم السابع من احتفالات مولد الإمام "الرفاعي"، احتشاد جمع غفير من أبناء الطريقة الرفاعية، خلف شيخها الشريف طارق يس الرفاعى، شيخ عموم السادة الرفاعية، والشيخ محمود طارق يس الرفاعى، نائب شيخ عموم السادة الرفاعية، خلال موكب مولد القطب الكبير الشيخ أحمد الرفاعي، رضي الله عنه وأرضاه، الذى انطلق اليوم عقب صلاة العصر من أمام مسجده العامر بالقلعة .





كما تضمن الاحتفال اليوم مشاركة الطريقة الصديقية الشاذلية، وشيخها الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، بالحضرة المعتادة عقب صلاة العشاء، بحضور الشيخ يسري جبر، نائبا عن الدكتور علي جمعة، أعقبها مجموعة من الابتهالات الدينية والأذكار، واختتم احتفال اليوم بتلاوة ماتيسر من آيات القرآن الكريم .



