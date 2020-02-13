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رياضة

ميلان ضد يوفنتوس.. ريبيتش يهدي الروسونيري التقدم بهدف في شباك بوفون

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:28 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تقدم فريق ميلان بهدف دون رد في شباك يوفنتوس بعد مرور 60 دقيقة، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات لقاءات ذهاب نصف نهائى كأس إيطاليا.

وجاء هدف التقدم بالدقيقة 62، من كرة مرسلة من كاستييخو من جهة اليمين قابلها ريبيتش بتسديدة مباشرة بعد تحرك متميز خادعت بوفون ومرت من على يمينه داخل الشباك.

واستغل فريق ميلان عاملى الأرض والجمهور وباغت فريق يوفنتوس بكرة خطيرة في بداية المباراة، كما تصدى بوفون لتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء من الكرواتي ريبيتش من تمريرة سحرية من إبراهيموفتش نجم الروسونيري العائد.

يبحث يوفنتوس وميلان عن نتيجة طيبة قبل مباراة الإياب 4 مارس المقبل على ملعب أليانز، لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية التي ستكون صعبة كون طرفي نصف النهائي الآخر هما الإنتر ونابولي.

ويسعى يوفنتوس لاستعادة الكأس التي احتفظ بها لمدة 4 مواسم، إلى أن خسر أمام الوصيف أتالانتا في ربع النهائي بالعام الماضي، بينما يتطلع ميلان لتحقيق أول ألقابه في الكأس منذ تتويجه الأخير في 2003.
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