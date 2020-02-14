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رياضة

مرتضي منصور يرد على أحمد عيد بعد هجومه على الأهلي

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:29 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الإساءة إلى النادي الأهلي نهائيًا عبر قناة ناديه، واصفا ذلك بالتعصب المرفوض، وذلك بعد أن قام أحمد عيد لاعب الأبيض السابق بالإدلاء بتصريحات ضد المارد الأحمر.

وقال منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات لـ قناة "الزمالك": "أرفض الأساءة للنادى الأهلى أو أي مشاعر تبث الكراهية ضده على قناة الزمالك وإذا كان أحمد عيد يكره الأهلى فليكن خارج الزمالك".
 
تابع رئيس الزمالك: "قناة النادي ضد التعصب الكروى وأرفض الإساءة للنادى الأهلى عليها".

ويستضيف ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي بطل دوري ابطال افريقيا، والزمالك المصري بطل الكونفدرالية.
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