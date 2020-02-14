مرتضي منصور يرد على أحمد عيد بعد هجومه على الأهلي

رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الإساءة إلى النادي الأهلي نهائيًا عبر قناة ناديه، واصفا ذلك بالتعصب المرفوض، وذلك بعد أن قام أحمد عيد لاعب الأبيض السابق بالإدلاء بتصريحات ضد المارد الأحمر.





وقال منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات لـ قناة "الزمالك": "أرفض الأساءة للنادى الأهلى أو أي مشاعر تبث الكراهية ضده على قناة الزمالك وإذا كان أحمد عيد يكره الأهلى فليكن خارج الزمالك".

تابع رئيس الزمالك: "قناة النادي ضد التعصب الكروى وأرفض الإساءة للنادى الأهلى عليها".



