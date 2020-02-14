اكتبوا التاريخ لـ ناديكم.. حفيد مؤسس الزمالك يوجه عدة رسائل لـ دعم الفريق قبل مواجهة الترجي





وأكد جورج رونالدو في تصريحات لبرنامج " زمالكاوي " أن الزمالك أحق بالتتويج باللقب الافريقي مشددا ان الجماهير التي تساند الفريق من حقها أن تقضي ليله سعيد اليوم عقب التتويج باللقب.





وأَضاف جورج أن على لاعبي الفريق القتال داخل الملعب من أجل التتويج بلقب البطولة حيث وجه لهم رسالة " اكتبوا التاريخ لـ ناديكم "





وتابع أن لا يوجد شيء يستطيع ايقاف فريق الزمالك مشددا أنه سوف يتابع المباراة من بلجيكا.





ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الترجي التونسي في تمام الساعة السادسة مساء على استاد جاسم بن ثاني ضمن مباراة السوبر الأفريقي.





وجه جورج رونالدو مرزباخ حفيد مؤسس نادي الزمالك جورج مرزباخ رسالة لـ لاعبي الفريق قبل مواجهة الترجي التونسي مساء اليوم على استاد جاسم بن ثاني بقطر في مباراة السوبر الافريقي.