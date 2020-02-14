إسماعيل يوسف يكشف كواليس الليلة الأخيرة لـ الزمالك قبل مواجهة الترجي.. فيديو





وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات لبرنامج " زملكاوي " أن تلك الجماهير زادت من مسؤولية الفريق الذي اصبح واجب عليه أن يسعدها مشددا ان اللاعبين لديهم رغبه حقيقية في التتويج بلقب السوبر الأفريقي.





وأضاف أن تلك المباراة فرصه لم تتكرر كثيرا في ظل وجود هذا الدعم الجماهيري الكبير مشددا ان كارتيرون المدير الفني للفريق مدرب رائع وسيدير المباراة بشكل جيد.





وتابع إسماعيل يوسف أن اللاعبين عليهم توخى الحذر وعدم التسرع مشددا ان المباراة فوز وهزيمة لذلك لا داعي للرغبة في تحقيق الفوز من الدقائق الاولي.





وأكمل أنه حرص وقت اختيار الفندق على ان يمتلك خصوصية حتى لا يحدث احتكاك بالجماهير حتى لا يفقد اللاعبين تركيزهم.









أشاد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس يعثة الفريق في قطر بـ جماهير الفريق خاصة عقب الاستقبال الحافل الذي لقاه الفريق الأبيض فور وصوله.