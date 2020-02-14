كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي في السوبر الأفريقي





ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة Bein sports.





ويدير المباراة الحكم الجنوب افريقي فيكتور جوميز.



ويسعى الزمالك لتحقيق لقبه الرابع في كأس السوبر الأفريقي، بينما حقق الترجي البطولة ذاتها مرة واحدة وخسرها 3 مرات، حيث يبحث فريق الدم والذهب عن تحقيق اللقب الثاني في تلك البطولة.

ويدخل الزمالك بقائمة تضم محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم "جنش" و حازم إمام ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني ومحمود علاء وعبدالله جمعة وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن وإسلام جابر ومحمد أوناجم ويوسف أوباما وشيكابالا وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومصطفى محمد.





تنطلق مساء اليوم الجمعة 14 فبراير المباراة المرتقبة بين الزمالك والترجي التونسي في مباراة السوبر الأفريقي على ملعب الغرافة القطري.