AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

فاروق حسني يكشف سر لقاء انطلقت منه فكرة إنشاء المتحف الكبير

الجمعة 14/فبراير/2020 - 07:25 ص
صدى البلد
Advertisements
علاء المنياوي
قال الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق إنه وضع قدمه لأول مرة علي أرض مشروع المتحف المصري الكبير عام 2000 م،وكانت صحراء ثم بعد 20 عاما زرته مرة أخرى منذ أسابيع، وانتعش ويتراقص قلبي عندما أضع شريط الذكريات هذا امامي، وقد أصبح المتحف واقعا وقائما بالفعل وقارب علي الافتتاح.

وتابع في لقاء مع كاميرا موقع صدي البلد: كانت فكرة مجنونة ووافقني عليها الرئيس الأسبق مبارك حينما عرضتها عليه، وكانت فكرة قوية جدا داخلي خاصة أن المتحف المصري بالتحرير لم يعد يصلح كمتحف،لأن كل شيئ فيه كما المخزن، وأتذكر أنني كنت ذات مرة في حفل عشاء يحضره صديق معماري إيطالي، والذي سألني عن متحف التحرير قائلًا: "هاتعملوا ايه في المخزن ده"، وكان يقصد المتحف المصري بالتحرير.

حينها كدت أموت غيظا من ذلك، لكنني رددت سريعًا:"أنت مش عارف أننا بنعمل متحف تاني هايكون الأكبر في العالم"، وحينها لم يكن لدي أي تصور عن المكان ، لكن كان بداخلي ايمان قوي بالفكرة وموقف العشاء هو الذي أثارني لتحويلها الي واقع ملموس، وهذا المعماري جاءني بعد ذلك وسألني عن أرض المتحف ولم يكن حينها لدي فكرة في أي مكان، خاصة أنه جاءني بتصميم مبدئي وضعه لإنشاء المتحف،وقال لي أنه يمكنه جلب تمويل إيطالي له.

وتابع:وقبل أن نبدأ في تنفيذ المشروع تم عمل دراسة جدوي له من 6 مجلدات واستغرقت هذه الدراسة 4 سنوات ونصف، ثم عام ونصف لعمل كراسة الشروط المرجعية ثم عام لاختيار من سينفذ،وقد تقدم للمشروع 1557 بيت إستشاري في العالم وهذا رقم لم يحدث في أي مبني في العالم،وحينها كنت أشعر أنني أفعل شيئا للوطن والأجيال القادمة وليس لمجد شخصي.
فاروق حسني يكشف سر لقاء انطلقت منه فكرة إنشاء المتحف الكبير
فاروق حسني يكشف سر لقاء انطلقت منه فكرة إنشاء المتحف الكبير
فاروق حسني يكشف سر لقاء انطلقت منه فكرة إنشاء المتحف الكبير
فاروق حسني يكشف سر لقاء انطلقت منه فكرة إنشاء المتحف الكبير
فاروق حسني يكشف سر لقاء انطلقت منه فكرة إنشاء المتحف الكبير
فاروق حسني يكشف سر لقاء انطلقت منه فكرة إنشاء المتحف الكبير
فاروق حسني يكشف سر لقاء انطلقت منه فكرة إنشاء المتحف الكبير
فاروق حسني يكشف سر لقاء انطلقت منه فكرة إنشاء المتحف الكبير
فاروق حسني يكشف سر لقاء انطلقت منه فكرة إنشاء المتحف الكبير
فاروق حسني يكشف سر لقاء انطلقت منه فكرة إنشاء المتحف الكبير
فاروق حسني يكشف سر لقاء انطلقت منه فكرة إنشاء المتحف الكبير
فاروق حسني يكشف سر لقاء انطلقت منه فكرة إنشاء المتحف الكبير
فاروق حسني يكشف سر لقاء انطلقت منه فكرة إنشاء المتحف الكبير
فاروق حسني يكشف سر لقاء انطلقت منه فكرة إنشاء المتحف الكبير
فاروق حسني يكشف سر لقاء انطلقت منه فكرة إنشاء المتحف الكبير
فاروق حسني يكشف سر لقاء انطلقت منه فكرة إنشاء المتحف الكبير
فاروق حسني يكشف سر لقاء انطلقت منه فكرة إنشاء المتحف الكبير
فاروق حسني يكشف سر لقاء انطلقت منه فكرة إنشاء المتحف الكبير
فاروق حسني يكشف سر لقاء انطلقت منه فكرة إنشاء المتحف الكبير
فاروق حسني يكشف سر لقاء انطلقت منه فكرة إنشاء المتحف الكبير
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الآثار: إنجاز 94٫5% من أعمال المتحف المصري الكبير.. ونقل 50 ألف قطعة إليه

كنت صاحب الفكرة.. فاروق حسني: أحيي الرئيس لتشييد المتحف المصري الكبير.. فيديو

فاروق حسني: المتحف المصري الكبير شيء يدعونا للفخر.. فيديو

زاهي حواس: المتحف المصري الكبير أهم حدث في القرن الـ 21

ترشيحاتنا

اشتروا فراخ مشوية وشيبسي وبيبسي.. الاعترافات الكاملة للمتهمين بقتل ثري العجوزة.. خلصوا عليه في 15 دقيقة

بيان عاجل من وزارة الخزانة الأمريكية بشأن انتهاء مفاوضات سد النهضة

ربنا يستر.. تعليق مثير من عدلي القيعي على حكم مباراة الأهلي وصن داونز

شاهد.. الظهور التلفزيوني الأول لزوجة الراحل عامر منيب

أنا هدومي اتقطعت فى الشارع ... محمد رمضان يسخر من هاشتاج مقاطعته بفيديو.. شاهد

عبر القناة في 73 .. وله موقف بطولي مع سفارة إسرائيل .. لطفي لبيب فنان بدرجة بطل

AdvertisementS

بعد 38 عاما.. حسين فهمي يفجر مفاجأة عن فيلم العار

مرتضي منصور يرد على أحمد عيد بعد هجومه على الأهلي

محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا برده على هاشتاج مقاطعته .. شاهد

حقيقة ظهور ملاك في سماء بريطانيا.. صور مذهلة

شاهد.. احتجاجات لـ أتراك وهتافات داخل الحرم المكي تثير الغضب

في حفل عيد الحب.. تعليق صادم من أصالة بعد انفصالها عن طارق العريان

خالد الغندور يحسم الجدل بشأن إذاعة مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي

قبل مواجهة الزمالك والترجي.. تصريحات صادمة لـ مرتضى منصور بشأن مباراة القمة أمام الأهلي

سعودية أنفقت مليون ريال على تعليم زوجها في الخارج فرد لها الجميل بطريقة صادمة

أنا هدومي اتقطعت فى الشارع ... محمد رمضان يسخر من هاشتاج مقاطعته بفيديو.. شاهد

هذا افترى .. مرتضى منصور يطالب بتأجيل مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري

اشتروا فراخ مشوية وشيبسي وبيبسي.. الاعترافات الكاملة للمتهمين بقتل ثري العجوزة.. خلصوا عليه في 15 دقيقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجهيزات ضخمة لحفل آمال ماهر وماجد المهندس وتامر عاشور بمناسبة عيد الحب .. صور

شاهد.. احتجاجات لـ أتراك وهتافات داخل الحرم المكي تثير الغضب

شاهد.. تهريب الأموال داخل الفول السوداني والبسكويت في السعودية