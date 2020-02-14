ركود في إيرادات فيلم jumanji the next level

لم ترتفع إيرادات فيلم Jumanji the next level على مدار الأيام الماضية سوى بتحقيق الاف الدولارات كإجمالي إيرادات حول العالم.





حصد الفيلم في الولايات المتحدة الامريكية إيرادات بلغت ٢٩٩ مليون دولار أمريكي، وفي باقي أنحاء العالم ٤٦٩ مليون دولار أمريكي.





وتدور أحداث فيلم Jumanji: The Next Level حول عودة العصابة ولكن اللعبة قد تغيرت عند عودتهم لإنقاذ أحدهم، وسيتعين على اللاعبين تحجيم أجزاء مجهولة من الصحارى الجافة إلى الجبال الثلجية للهروب من أخطر لعبة في العالم.





الفيلم طرح في السينمات العالمية والامريكية يوم 13 ديسمبر الماضي.