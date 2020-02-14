جمال بلماضي معلنا دعمه لـ الترجي: الأفضل والأقرب لـ التتويج بالسوبر الأفريقي





وأضاف بلماضي في تصريحات لـ صحيفة " الصريح " التونسية أن فريق الترجي قوي وقادر على التتويج بـ لقب السوبر مشددا ان الترجي يمتلك العديد من اللاعبين الجزائرين المنضمين للمنتخب، لافتا أن الترجي هو الأقرب للفوز والتتويج بـ لقب السوبر الافريقي.





وتابع : أن كرة القدم تحمل العديد من المفاجأت متمنيا ان تقدم الكرة الافريقية بصورة جيدة ورسالة إيجابية بشأن الكرة في افريقيا.





وأكمل جمال بلماضي أن المباراة صعبة ولكنها من المؤكد ستكون ممتعة.





ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره الترجي التونسي في مباراة السوبر الافريقي في تمام الساعه السادسه مساء على ملعب ثاني بن جاسم .

أكد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر أنه سيدعم فريق الترجي التونسي مساء اليوم أمام الزمالك في مباراة السوبر الافريقي في قطر على ملعب ثاني ين جاسم.