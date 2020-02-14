AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خالد الغندور يحسم الجدل بشأن إذاعة مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي

الجمعة 14/فبراير/2020 - 06:56 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن القناة الوحيدة التي تبث مباراة الفريق امام الترجي التونسي مساء اليوم في مباراة السوبر الأفريقي.

وأكد  الغندور في تصريحات عبر برنامج " زملكاوي " أن المباراة لن تذاع عبر قناة " الدوري والكأس القطرية " كما تردد خلال الساعات الماضية 

وأضاف  أن بي ان سبورتس ستكون هي القناة الوحيدة التي سوف تبث المباراة عبر شاشتها.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره الترجي التونسي مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء في مباراة السوبر الافريقي على ملعب ثاني بن جاسم القطري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد الغندور يهاجم الاتحاد الأفريقي «الكاف».. وكورونا كلمة السر

معلق جزائري على لقاء السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي

موعد المؤتمر الصحفى الخاص بكارتيرون للحديث عن لقاء الترجى بقطر

أخبار نادي الزمالك.. أزمة في العودة من قطر.. و7 قنوات عربية وعالمية تنقل السوبر الأفريقي

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

شاهد.. تهريب الأموال داخل الفول السوداني والبسكويت في السعودية

حكاية بنت مصرية.. بسمة أسامة لم تخرج من أبواب الجامعة في الصين بعد انتشار كورونا

تجهيزات ضخمة لحفل آمال ماهر وماجد المهندس وتامر عاشور بمناسبة عيد الحب .. صور

في حفل عيد الحب.. تعليق صادم من أصالة بعد انفصالها عن طارق العريان

ما الرد على من يشكك في نعيم القبر وعذابه.. فيديو

اشتروا فراخ مشوية وشيبسي وبيبسي.. الاعترافات الكاملة للمتهمين بقتل ثري العجوزة.. خلصوا عليه في 15 دقيقة

AdvertisementS

مرتضي منصور يرد على أحمد عيد بعد هجومه على الأهلي

خالد الغندور يحسم الجدل بشأن إذاعة مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي

قبل مواجهة الزمالك والترجي.. تصريحات صادمة لـ مرتضى منصور بشأن مباراة القمة أمام الأهلي

هذا افترى .. مرتضى منصور يطالب بتأجيل مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري

أخبار الرياضة: قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة الأهلي والمصري غدا.. تردد القناة المجانية الناقلة للقاء الزمالك والترجي

ربنا يستر.. تعليق مثير من عدلي القيعي على حكم مباراة الأهلي وصن داونز

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي والقنوات الناقلة

جماهير الأفريقي تعتدي على حافلة الترجي قبل لقاء الزمالك بسوبر أفريقيا

رجاء خاص من شوبير لـ الجماهير المصرية بشأن مباراة الزمالك والترجي

الجماهير وطارق حامد.. 6 عوامل ترجح كفة الزمالك للتتويج بـ لقب السوبر الأفريقي أمام الترجي

لحظة تاريخية.. أول تعليق من محمد صلاح عقب التتويج بجائزة أفضل هدف لشهر يناير

عاش ثابت ومات بطلا.. حكايات وشعارات من حياة أسطورة الأهلي في ذكرى وفاته الـ 15

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجهيزات ضخمة لحفل آمال ماهر وماجد المهندس وتامر عاشور بمناسبة عيد الحب .. صور

شاهد.. احتجاجات لـ أتراك وهتافات داخل الحرم المكي تثير الغضب

شاهد.. تهريب الأموال داخل الفول السوداني والبسكويت في السعودية