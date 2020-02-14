خالد الغندور يحسم الجدل بشأن إذاعة مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي





وأكد الغندور في تصريحات عبر برنامج " زملكاوي " أن المباراة لن تذاع عبر قناة " الدوري والكأس القطرية " كما تردد خلال الساعات الماضية





وأضاف أن بي ان سبورتس ستكون هي القناة الوحيدة التي سوف تبث المباراة عبر شاشتها.





ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره الترجي التونسي مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء في مباراة السوبر الافريقي على ملعب ثاني بن جاسم القطري.

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن القناة الوحيدة التي تبث مباراة الفريق امام الترجي التونسي مساء اليوم في مباراة السوبر الأفريقي.