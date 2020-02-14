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رياضة

لاعب الزمالك السابق: محدش يقدر يوقف الأهلي غير ربنا

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:14 م
فريق الأهلي
فريق الأهلي
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محمد السعيد
أشاد أسامة نبيه لاعب الزمالك السابق، بالأداء المميز الذي يقدمه فريق الأهلي هذا الموسم، تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر.

وقال أسامة نبيه في تصريحات تلفزيوينة:" محدش يقدر الأهلي غير ربنا، الفريق يؤدي بشكل رائع، وكل من يريد أن يحقق إنجازا عليه أن يتعادل مع النادي الأهلي".

وتابع:" 90% من الفرق تعتبر نفسها خاسرة قبل أن تواجه الأهلي، لأنهم يعتقدون أنهم ليسوا أفضل من الفرق التي خسرت أمام الأهلي، في اللقاءات الماضية".

ولم يتعرض الأهلي لأي تعادل أو هزيمة في الدوري هذا الموسم، حيث خاض 14 لقاء، فاز بهم جميعا.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه المقاولون العرب، صاحب المركز الثاني.
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