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رياضة

فايلر يجتمع مع طبيب الأهلي لمتابعة علاج اللاعبين المصابين

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:59 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق من أجل الاطمئنان على تطورات البرامج التأهيلية الخاصة باللاعبين المصابين والاطمئنان على سير البرامج العلاجية الخاصة بهم.

وقام طبيب الفريق باطلاع «فايلر» على جميع المراحل الخاصة ببرنامج تأهيل كل لاعب وتطور برنامجه العلاجي.

يذكر أن قائمة المصابين بالأهلي تضم كلا من رمضان صبحي الذي ينفذ المراحل الأخيرة لبرنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية في حين يعاني سعد سمير من الإصابة في وتر أكيلس، وحمدي فتحي وكريم نيدفيد من غضروف الركبة، ومحمد محمود الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي مؤخرًا.

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