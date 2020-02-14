قبل مواجهة الزمالك والترجي.. تصريحات صادمة لـ مرتضى منصور بشأن مباراة القمة أمام الأهلي

في مباراة السوبر الافريقي في تمام الساعة السادسه مساء على ملعب ثاني بن جاسم في قطر

وأطلق مرتضي منصور رئيس مجلس ادارة النادي العديد من التصريحات الهامة في الليلة الاخيرة قبل المواجهة المرتقبة امام الترجي حيث طالب بضرورة تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري الممتاز

وجاءت اولي تصريحاته برفضه الإساءة إلى النادي الأهلي نهائيًا عبر قناة ناديه، واصفا ذلك بالتعصب المرفوض، وذلك بعد أن قام أحمد عيد لاعب الأبيض السابق بالإدلاء بتصريحات ضد المارد الأحمر.





وقال منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات لـ قناة "الزمالك": "أرفض الأساءة للنادى الأهلى أو أي مشاعر تبث الكراهية ضده على قناة الزمالك وإذا كان أحمد عيد يكره الأهلى فليكن خارج الزمالك".

تابع رئيس الزمالك: "قناة النادي ضد التعصب الكروى وأرفض الإساءة للنادى الأهلى عليها".





كما طالب مرتضى منصور، بتأجيل مباراة فريقه مع الأهلي واصفا ضغط المباريات بـ"الافترى"، حيث سيخوض الأبيض ثلاثة مباريات في وقت قصير بين عدة دول على حد وصفه.





وقال منصور رئيس نادي الزمالك : "تلقيت موافقة من كاف واستاد القاهرة على أن نلعب مباراة الترجي في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال يوم 29 فبراير، والأهلي "عَند" وقام بإرسال رغبته باللعب في نفس التاريخ ضد صن داونز".





وتابع : " لا نمانع اللعب يوم 29 ، سنذهب إلى الإمارات بعد السوبر الإفريقي لمواجهة الأهلي في السوبر المحلي، وبعدها نعود بعد يومين لمواجهة الأهلي في الدوري. هذا افتراء".





وتابع حديثه عن هذا الموضوع قائلا: "اللاعبون ليسوا ماكينات، هم بشر في النهاية وأريد أن أصل إلى أفضل حل".









كما تطرق للحديث عن مباراة اليوم وقال مرتضى منصور : "نواجه بطل إفريقيا في العامين الماضيين، ولديه 4 ألقاب دوري أبطال، لكن لا نريد التهويل أو التهوين منه".





وتابع "حتى من يكرهني عليه تمني فوز الفريق. هناك البعض الذين يدعون الانتماء للزمالك يتمنون خسارتنا للسوبر، لكن أنا رئيس مجلس إدارة قد أرحل في أي يوم، عليكم الدعاء للفريق كي يفوز".





وأكمل "أقول للاعبين، أنتم لا تمثلون الزمالك، أنتم تمثلون مصر. اشتريت 10 آلاف علما مصريا وأرسلتهم إلى قط