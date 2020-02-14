بعد تصدرها تريند جوجل.. كلمات أغنية عم الطبيب لـ عمرو دياب

تصدرت أغنية "عم الطبيب" لـ عمرو دياب تريند جوجل في الساعات القليلة الماضية، بعد طرح ألبوم "سهران" حصريًا عبر إحدى شبكات الهاتف.





وتقول كلمات الأغنية لـ عمرو دياب :" عم الطبيب .. جمبي الشمال ده بتجيله شكة .. من حالي طول الليل بتشكّى .. عرى وكشف شاف الهموم .. بص بإسف وقالي قوم .. متروحش يابني لطبيب يطبك .. انت علاجك حبيب يحبك .. عم العطار اعملي من عندك تحبيشة.. احلي بيها مرار العيشة .. بص وسأل فين يوجعك .. .. فرح وزعل مين يسمعك .. انا قولت بلوتي في الكتمان .. قالي دواها صحاب جدعان".



