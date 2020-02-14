إليسا تحيي حفل عيد الحب في دبي اليوم



ويعد ذلك الحفل الثالث لـ إليسا في القرية العالمية بعد حفلها العام الماضي الذي كان الأول لها بعد سقوطها في حفلها في فبراير 2018 اثر فقدانها الوعي خلال فترة علاجها من سرطان الثدي التي بقيت سرية حتى أغسطس 2018.



يذكر أن إليسا أعلنت إصابتها بمرض سرطان الثدي في أغسطس 2018 من خلال كليبها "الى كل اللي بيحبوني" الذي استعانت خلاله بتسجيل صوتي حقيقي لها وبفيديوهات أثناء تلقيها العلاج في أحد مستشفيات بيروت.





وكانت آخر ألبومات إليسا الفنية، البوم "إلى كل اللي بيحبوني" والذي ضم العديد من الأغاني المتنوعة.





تستعد الفنانة إليسا، لإحياء حفل غنائي في دبي اليوم الجمعة، إحتفالا بعيد الحب، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.