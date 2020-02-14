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حوادث

ضبط عاطلين بحوزتهما 3.5 كيلو بانجو بالقليوبية

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط عاطلين وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر البانجو قبل ترويجهم على عملائهم احيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

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تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا بتمكن ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط ياسر ع  ر عاطل ومقيم ميت راضي – دائرة مركز بنها والسابق اتهامه في 3 قضايا ( سرقة بالإكراه – سلاح - مخدرات ) والمفرج عنه تحت شرط في القضية جنايات مركز بنها – سرقة بالاكراة وذلك بالقرب من محل سكنه.

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وضبط بحوزته كميه من نبات البانجو المخدر تزن 3 كيلو جرام ومبلغ مالى 215 جنيه - هاتف محمول وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

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كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز كفر شكر من ضبط محمد ع ع 24 سنة عاطل ومقيم اسنيت دائرة المركز وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 500 جرام ومبلغ 60 جنيها وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه واخطرت النيابة فتولت التحقيق.

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