حسين فهمى: أحب أدلع الستات وكل الأيام بالنسبالي فلانتين.. فيديو

قال الفنان حسي فهمي، إنه يحب الاحتفال "بالفلانتين"، مضيفا أنه يحب الشعور بالحب والناس والحياة.





وتابع حسين فهمى خلال لقائه عبر فضائية "نجوم إف إم"، أن عيد الفلانتين هو جزء مكمل للشعور بالحب، متابعا: "أنا بالنسبالى كل الأيام فلانتين".





وأضاف: "انا بحب ادلع الست"، لافتا إلى أنه احب والدته كثيرا، والتى كانت مختلفة عن سيدات كثيرة جدا، مشيرا إلى أنها كانت مثقفة جدا، ويرجع ذلك إلى انتماءها لطبقة معينة خلال الفترات السابقة.





وأشار حسين فهمي إلى أن والدته علمته كيف يمكنه أن يعلم نفسه جميع الثقافات المختلفة من جميع أنحاء العالم، وأنها كانت سيدة مجتمع بالمعنى الصحيح، حيث أنها كانت ضمن إحدى مؤسسات جمعية تحسين الصحة الخاصة بالأميرات فى تلك الفترة.





وأكد أن والدته كانت ضابط الجيش المصرى سابقا برتبة "يوزباشي"، متابعا: "أنا عشت فى الجو أنى أحب أمي، فأحترمتها جدا وحبيتها، وكانت بالنسبة لى مثل أعلى".