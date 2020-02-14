AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حسين فهمى: أحب أدلع الستات وكل الأيام بالنسبالي فلانتين.. فيديو

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:47 ص
الفنان المصرى، حسين
الفنان المصرى، حسين فهمى
Advertisements
هاجر إبراهيم

قال الفنان حسي فهمي، إنه يحب الاحتفال "بالفلانتين"، مضيفا أنه يحب الشعور بالحب والناس والحياة.


وتابع حسين فهمى خلال لقائه عبر فضائية "نجوم إف إم"، أن عيد الفلانتين هو جزء مكمل للشعور بالحب، متابعا: "أنا بالنسبالى كل الأيام فلانتين".


وأضاف: "انا بحب ادلع الست"، لافتا إلى أنه احب والدته كثيرا، والتى كانت مختلفة عن سيدات كثيرة جدا، مشيرا إلى أنها كانت مثقفة جدا، ويرجع ذلك إلى انتماءها لطبقة معينة خلال الفترات السابقة.


وأشار حسين فهمي إلى أن والدته علمته كيف يمكنه أن يعلم نفسه جميع الثقافات المختلفة من جميع أنحاء العالم، وأنها كانت سيدة مجتمع  بالمعنى الصحيح، حيث أنها كانت ضمن إحدى مؤسسات جمعية تحسين الصحة الخاصة بالأميرات فى تلك الفترة.


وأكد أن والدته كانت ضابط الجيش المصرى سابقا برتبة "يوزباشي"، متابعا: "أنا عشت فى الجو أنى أحب أمي، فأحترمتها جدا وحبيتها، وكانت بالنسبة لى مثل أعلى".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسما شريف منير تعلن انتهاء برنامج "أنا وبنتى"

أبطال شبر مية يتحدثون عن كواليس المسلسل مع منى الشاذلي.. فيديو

طارق الشناوي: أم كلثوم مثقفة ووطنية من الطراز الأول.. فيديو

تعترف بأخطائها.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل خاصة عن حياتها الشخصية وعلاقتها ببناتها

تامر حبيب عن الفالنتين: الحب موجود في كل لحظة مش شرط نحتفل يوم واحد

رجاء الجداوي في ندوة تكريمها بمهرجان أسوان: لم أقدم دور بطولة ولكنني بطلة بما قدمت من أدوار

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. جماهير الأفريقي تعتدي على الترجي.. تصريحات صادمة لـ مرتضي منصور.. أول تعليق من محمد صلاح عقب التتويج بجائزة أفضل هدف

أفضل الأدعية التي تقال يوم الجمعة.. رددها الآن

تشكيل الزمالك والترجي المتوقع في مواجهة السوبر الأفريقي

بفستان مشجر قصير.. منة فضالي تحتفل بعيد الحب

فضل يوم الجمعة.. ٨ أمور عظيمة ذكرها النبي..تعرف عليها

عرفان بالجميل.. قصة مذكرات زكريا أحمد عن أم كلثوم وشقيقها رغم خلافه معها

AdvertisementS

غلق مطلع 15 مايو وحادث على الدائري.. تعرف على أماكن الزحمة والتحويلات المرورية

في شبكة الاتجار بالقاصرات بالجيزة.. محام ومحفظ قرآن زعيما العصابة.. سقطا قبل تزويج فتاة 12 عاما

أيمن لبس نقاب وقتل صديق عمره.. تفاصيل جريمة الـ15 دقيقة فى الجيزة.. الأهالى: وقف على جثته وحاول يسرقه

إرادة ربنا.. محمد رمضان يواصل استفزاز جمهوره بفيديو جديد في واقعة الطيار المفصول

أنا هدومي اتقطعت فى الشارع ... محمد رمضان يسخر من هاشتاج مقاطعته بفيديو.. شاهد

موعد مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي والقناة الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على السبب

خالد الغندور يحسم الجدل بشأن إذاعة مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي

محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا برده على هاشتاج مقاطعته .. شاهد

وفاة 6 أشخاص.. كورونا يصيب الطواقم الطبية في الصين

اشتروا فراخ مشوية وشيبسي وبيبسي.. الاعترافات الكاملة للمتهمين بقتل ثري العجوزة.. خلصوا عليه في 15 دقيقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مشجر قصير.. منة فضالي تحتفل بعيد الحب

لوك النهاردة ... 10 أفكار لـ إطلالات تتناسب مع عيد الحب

انخفاض جديد في أسعار MG في مصر.. صور