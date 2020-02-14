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أخبار العالم

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على السبب

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:37 ص
إنهيار أسعار الذهب
إنهيار أسعار الذهب
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سمر صالح

تراجع الذهب إلى أقل مستوى في أسبوع، اليوم الجمعة، في الوقت الذي تنامي فيه الإقبال على الأسهم بفعل آمال بشأن إجراءات عالمية، لتخفيف أضرار تفشي فيروس كورونا، لكن تسجيل حالات إصابة جديدة كبح خسائر المعدن النفيس وأبقاه على مسار تحقيق مكسب أسبوعي.

 

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1575.35 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ الرابع من فبراير عند 1577.89 دولار في وقت سابق من الجلسة.

 

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1578.50 دولار.

 

وقالت مارجريت يانج يان، المحللة لدى طسي.إم.سي ماركتس": إن "سوق الأسهم تجاهلت المعنويات السلبية، وبدأت في التحرك صعودا مع إعادة تقييم المستثمرين للأثر الاقتصادي المحتمل للفيروس"، مضيفة أن ارتفاع الدولار يضغط أيضا على المعدن الأصفر.

 

وتتجه الأسهم الآسيوية لتحقيق ثاني مكاسبها الأسبوعية على التوالي، بينما ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى فيما يزيد عن أربعة أشهر.

 

لكن محللين قالوا إن الإقبال على الذهب ما زال غير متضرر في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات في إقليم هوبي بالصين، مع تسجيل نحو 5000 حالة إصابة جديدة.

 

وربح المعدن النفيس نحو 0.3% منذ بداية الأسبوع الجاري.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 2433.36 دولار للأوقية، ويتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر.

 

وربحت الفضة 0.3% إلى 17.68 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.2% إلى 969.28 دولار.

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