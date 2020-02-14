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محافظات

صيانة وتركيب 835 كشافا وعازلا للقضاء على مشاكل الكهرباء بقرى البحيرة.. صور

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:11 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
تواصل محافظة البحيرة أعمالها فى تنفيذ خطة إحلال وصيانة كشافات أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية بنطاق القرى والمدن للقضاء على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي لإنارة الطرق الفرعية بمداخل القرى.

شدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على استمرار أعمال مراجعة الإنارة والكهرباء  بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بالمدن والقرى وحصر جميع الأعمدة التي تحتاج إلي صيانة أو تغيير على مستوى المحافظة وصيانتها واستبدال التالف منها على الفور وتركيب الكشافات وإزالة الوصلات المخالفة عليها حفاظا علي سلامة وأرواح المواطنين  

وفى إطار ذلك قامت الوحدات المحليه بمدن ومراكز "الدلنجات - المحمودية - إيتاى البارود - بدر وادى النطرون-كوم حمادة  " بالتنسيق مع هندسة الكهرباء بكل بمركز كالآتى: 


تركيب و صيانة ٢٣٣ عازلا وحاملا لأعمدة الكهرباء وشد  ١٢٤  من  الأسلاك الكهربائية وتركيب ١٥٦ عازلا وحاملا لأعمدة الكهرباء بقري "دمسنا -جبارس -خماره - معنيا - امليط - محلة عبيد" بالإضافة الي تعديل  ٥٩ شدة كهرباء منزلية و تركيب عوازل لهم بالإضافة إلى استعدال ٢ عمود كهرباء آيل للسقوط بقرية معنيا وفصل وإزالة ٦٩ مفتاح كهرباء عشوائيا ومخالفا من على الأعمدة بقري معنيا - محلة عبيد - امليط - شنديد  بمركز ومدينة إيتاى البارود 

 وفى كوم حمادة تم صيانة ٦٧ كشافا وعمود كهربائي بقري البلاكوس  ودست الأشراف و عز الدين و بطريق كوم حمادة/ خربتا  وعزبة إحسان  وموقف الإسكندرية  وأمام مدرسة الشوربجي بمركز ومدينة كوم حمادة كما  جاري أعمال الصيانة لمغذي المحول الشرقي لكفر مجاهد ومحول العشماوي بشابور ومنطقة المصانع والبترول والوحدة الصحية. 
 
كما شهدت عمليات الصيانة تركيب ٩ كشافات بمنطقة الادكاوى و شارع أحمد ماهر وإمام مسجد بركات  بمركز ومدينة المحمودية و شد وتغير أسلاك على طريق المحمودية  - وكذا صيانة محول إنارة بشارع الثورة.

كما تم صيانة ٤٨  كشافا وعمود إنارة  ديسيا بقرية فيشا أمام و خلف مدرسة بنى المحمودية - طريق الموردة وتم تركيب عوازل للاعمدة و شد الأسلاك عليها - منطقة العطف - المنشية )  و زراعة ٢عمود بمنطقة السبيل بالتنسيق مع هندسة كهرباء  المحمودية  وشد الأسلاك عليهم و تركيب حوامل و عوازل وذلك بمركز ومدينة المحمودية.

وفى مركز ومدينة الدلنجات تم صيانة ١١٠ كشافات بالطرق العامة و ٧٠ عمود إنارة  بمركز ومدينة بدر بالإضافة إلى تركيب ٥٣ كشافا جديدا ولزيادة الكفاءة بوادي النطرون. 

صيانة وتركيب 835 كشافا وعازلا للقضاء على مشاكل الكهرباء بقرى البحيرة.. صور
صيانة وتركيب 835 كشافا وعازلا للقضاء على مشاكل الكهرباء بقرى البحيرة.. صور
صيانة وتركيب 835 كشافا وعازلا للقضاء على مشاكل الكهرباء بقرى البحيرة.. صور
صيانة وتركيب 835 كشافا وعازلا للقضاء على مشاكل الكهرباء بقرى البحيرة.. صور
صيانة وتركيب 835 كشافا وعازلا للقضاء على مشاكل الكهرباء بقرى البحيرة.. صور
صيانة وتركيب 835 كشافا وعازلا للقضاء على مشاكل الكهرباء بقرى البحيرة.. صور
صيانة وتركيب 835 كشافا وعازلا للقضاء على مشاكل الكهرباء بقرى البحيرة.. صور
صيانة وتركيب 835 كشافا وعازلا للقضاء على مشاكل الكهرباء بقرى البحيرة.. صور
صيانة وتركيب 835 كشافا وعازلا للقضاء على مشاكل الكهرباء بقرى البحيرة.. صور
صيانة وتركيب 835 كشافا وعازلا للقضاء على مشاكل الكهرباء بقرى البحيرة.. صور
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