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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منى زكي: اتكرّمت في بلدي ودي حاجة لها معنى كبير عندي

منى زكي
منى زكي

أكدت الفنانة منى زكي أن تكريمها في الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي يمثل شرفًا كبيرًا لها، لما يحمله من معنى خاص باعتباره ثاني تكريم تناله في بلدها، بعد حصولها سابقًا على جائزة الفنانة الراحلة فاتن حمامة في مهرجان القاهرة السينمائي.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، على هامش فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الجونة، أنّ هذا التكريم جعلها تشعر بأن هناك فارقًا بين الفن ومحبيه من ناحية، وأشخاص آخرين من ناحية ثانية، معربة عن سعادتها وامتنانها الكبير بهذا التقدير.

وأوضحت منى زكي أنها تشعر بامتنان عميق للفرص التي أتاحها الله لها خلال مسيرتها، والتي سمحت لها بالعمل مع أساتذة كبار استفادت منهم كثيرًا، ليس على المستوى المهني فحسب، وإنما على المستوى الإنساني أيضًا.

وأشارت إلى أنها تعلمت من هؤلاء الأساتذة جوانب إنسانية مهمة، لافتة إلى ما لمسته لديهم من رقي وتهذيب وأدب ومعرفة بالأصول، وهو ما جعلها تشعر بامتنان كبير لكل من أسهم في تشكيل تجربتها الفنية والإنسانية.

وأكدت أنها تكنّ امتنانًا لكل مخرج عملت معه، ولكل كاتب أضاف إلى معرفتها وأسهم في توسيع ثقافتها، موضحة أن هذه التجارب تركت أثرًا مهمًا في حياتها ومسيرتها.

وأضافت أنها كانت ترغب في مشاركة الآخرين شعورًا سلبيًا يزعجها وينغّص حياتها وحياة عدد كبير من زملائها الذين تعرفهم، وهذا الشعور يتمثل في الخوف، الذي يشكل عبئًا نفسيًا يرافقها ويرافق كثيرين من العاملين في الوسط الفني.

منى زكي لميس الحديدي الجونة

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