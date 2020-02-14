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رياضة

فايلر يجتمع مع عبد الحفيظ وعدلي عقب مباراة المصري

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:46 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جلسة تنسيقية مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق عقب انتهاء مباراة اليوم أمام المصري.

وتناقش الجلسة التفاصيل الأخيرة على البرنامج الخاص برحلة الفريق إلى الإمارات والتي تبدأ الاثنين المقبل؛ استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر المحلي المقرر له يوم ٢٠ من الشهر الجاري في إمارة أبوظبي.

وكان الجهاز الإداري قد انتهى مؤخرًا من إجراءات رحلة الإمارات المرتقبة حيث اطمأن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، على كافة التفاصيل الخاصة بالرحلة بعدما كثف سمير عدلي المدير الإداري للفريق تحركاته لترتيب الأمور الإدارية.

يذكر أن «عبد الحفيظ» و«عدلي» يسبقان بعثة الأهلي إلي الإمارات؛ للاطمئنان على ترتيبات إقامة وانتقالات بعثة الفريق، وملاعب التدريب في أبوظبي قبل مواجهة السوبر المحلي.

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