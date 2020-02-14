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ثقافة

وزير الثقافة ناعية شوقى على: تتلمذ على يديه الكثير من أعلام الشاشة الفضية

الجمعة 14/فبراير/2020 - 12:08 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور أشرف زكي رئيس اكاديمية الفنون وجميع الهيئات والقطاعات الدكتور شوقى محمد على أستاذ التصوير السينمائي والعميد الأسبق للمعهد العالى للسينما الذى غيبه الموت بعد صراع مع طويل مع المرض.

 وقالت إن الراحل يعد أحد رموز صناعة السينما وهو مثل الأب والصديق والمعلم لاجيال عديدة من السينمائيين وتتلمذ على يديه الكثيرين من أعلام الدراما والسينما، مشيرة الى الحزن العميق لفقدان رموز الابداع فى مصر والوطن العربى. 

يشار إلى أن الدكتور شوقى محمد على هو والد كل من الدكتورة سعاد شوقي رئيس المركز القومي للسينما والدكتور على شوقي أستاذ الإخراج السينمائي بالمعهد العالى للسينما وزوج الدكتورة نجوي محروس أستاذ الإخراج والعميد الأسبق للمعهد العالي للسينما.
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