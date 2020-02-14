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محافظات

محافظ البحيرة: تنفيذ عملية متخللات مساقي ترعتي البسلقون والكانوبية بتكلفة 15 مليونا

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:14 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري

أكد اللواء هشام آمنة ـ محافظ البحيرة، ضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المحافظة من حيث حاله التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث وإزالة أي تعديات وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها.

وأشار آمنة فى بيان إلى قيام الإدارة العامة لمشروعات تطوير الري بغرب الدلتا - بدمنهور بمتابعة تنفيذ عملية متخللات مساقي ترعتي البسلقون والكانوبية ٣ والإشراف على صب حوائط بيارة السحب لمسقى جادالله بر أيسر ترعة الكانوبية، بتكلفة إجمالية 15 مليون و500 ألف جنيه
وتنفيذ 23 قرار إزالة على المجارى المائية بمساحة 5318م2

من جانبه أكد عامر شكري - مدير مديرية الرى، تنفيذ 10 قرارات إزالة بهندسة رى التحدى بالاداره العامة لرى غرب البحيرة
بمساحة 5038م٢  بالإضافة إلى تنفيذ ٥ قرارات ازاله بإجمالي  مسطح ٩٠ م٢ علي ترعة مريوط الرئيسية بهندسة ري الرمل

وتنفيذ ٤ قرارات إزالة عباره عن مباني لغرف بالطوب الأبيض وأسقف خفيفة بمسطح حوالي٩٠ مترا و قرار تشوين بمكعب حوالي١٠٠م٣، و٣ قرارات إزالة ( قانون٤٨) لحوش بالمجري وذلك بالتنسيق مع مركز شرطة الرحمانية وقوات أمن محافظة البحيرة بزمام هندسة حماية نيل دسوق للبر الأيسر.

محافظ البحيرة: تنفيذ عملية متخللات مساقي ترعتي البسلقون والكانوبية بتكلفة 15 مليونا
محافظ البحيرة: تنفيذ عملية متخللات مساقي ترعتي البسلقون والكانوبية بتكلفة 15 مليونا
محافظ البحيرة: تنفيذ عملية متخللات مساقي ترعتي البسلقون والكانوبية بتكلفة 15 مليونا
محافظ البحيرة: تنفيذ عملية متخللات مساقي ترعتي البسلقون والكانوبية بتكلفة 15 مليونا
محافظ البحيرة: تنفيذ عملية متخللات مساقي ترعتي البسلقون والكانوبية بتكلفة 15 مليونا
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