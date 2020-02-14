كلنا واحد.. الداخلية توجه قافلة طبية وإنسانية لإحدى القرى بالسويس .. صور

قامت وزارة الداخلية بتوجيه قافلة خدمية وإنسانية وطبية، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى (قرية جنيفة بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس) وذلك بالتنسيق بين مديرية أمن السويس وقطاعى (الأحوال المدنية – الخدمات الطبية).





تم توزيع المساعدات العينية ( بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان) على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.





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وفى هذا الإطار حرصت الوزارة على إعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر، فقد تم استخراج الأوراق الثبوتية وفحص وتجديد تراخيص السيارات لعدد من المواطنين من قاطنى القرية.





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ولاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.





ويأتي ذلك فى إطار إستمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين .