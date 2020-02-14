ضبط 3 تجار مخدرات وهروب آخر في مطاردة مع الشرطة بطوخ

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 3 عاطلين متهمين بالإتجار في المخدرات بينما نجح رابع في الهرب بدائرة مركز طوخ تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين وسرعة ضبط وإحضار المتهم الرابع.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العقيد حازم سعد رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالقليوبية بتمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية من استهداف كل من "ياسر ف م" عاطل السابق اتهامه في 8 قضايا "مخدرات ومشاجرة ومسجل شقي خطر" تحت رقم 2396 فئة ب – مخدرات محكوم عليه في 6 قضايا "تبديد ومخدرات وسرقة وضرب" و"إبراهيم ع م" عاطل السابق اتهامه في 25 قضية متنوعة "سرقة وسلاح ومخدرات ونشل" مسجل شقي خطر تحت رقم 2501 فئة ب مخدرات نشاط مستمر و"ممدوح ا م" عاطل السابق اتهامه في 6 قضايا سلاح ومخدرات و"الطوخي ع ا"عاطل.

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وأمكن ضبط الثاني والثالث والرابع وهروب الأول بالقرب من مسكنه بناحية كفر منصور دائرة مركز طوخ حال استقلالهم 3 دراجات نارية منها دراجتين مبلغ بسرقتهما وضبط بحوزتهم كمية من الحشيش المخدر تزن نحو 700 جرام و250 جرام هيروين وتولت النيابة التحقيق