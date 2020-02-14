ضبط 65 طربة حشيش بحوزة سائق على رصيف محطة سكك حديد القاهرة

تمكنت الخدمات الأمنية بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات المعينة لملاحظة الحالة الأمنية على أحد الأرصفة بمحطة سكك حديد القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة دراو بأسوان وبحوزته 65 طربة لمخدر الحشيش بداخل حقيبة ضمن أمتعته، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.
اقرأ أيضا | أيمن
لبس نقاب وقتل صديق عمره.. تفاصيل جريمة سنترال الجيزة.. الأهالى: وقف على جثته
وحاول يسرقه
بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.