مرضى كورونا يواجهون الفيروس بالرقص داخل الحجر الصحي.. فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها عدد من مرضى فيروس كورونا بالرقص الجماعي أثناء علاجهم في وحدات الحجر الصحي للحفاظ على لياقتهم البدنية والمزاج الإيجابي.





تُظهر مقاطع الفيديو التي تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، المرضى وهم يرقصون على موسيقى سعيدة، يقودهم الفريق الطبي الذي يرتدي ملابس الحماية من الأوبئة وجرى ذلك في العديد من المستشفيات.



