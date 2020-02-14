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توك شو

مرضى كورونا يواجهون الفيروس بالرقص داخل الحجر الصحي.. فيديو

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:49 م
مرضى كورونا يرقصون
مرضى كورونا يرقصون
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها عدد من مرضى فيروس كورونا بالرقص الجماعي أثناء علاجهم في وحدات الحجر الصحي للحفاظ على لياقتهم البدنية والمزاج الإيجابي.

تُظهر مقاطع الفيديو التي تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، المرضى وهم يرقصون على موسيقى سعيدة، يقودهم الفريق الطبي الذي يرتدي ملابس الحماية من الأوبئة وجرى ذلك في العديد من المستشفيات.

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، عن تراجع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا من 1483 إلى 1380 حالة، نظرًا لتعداد بعض الحالات مرتين، وذلك غداة اعتماد نظام جديد لرصد الإصابات.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، ذكرت اللجنة الوطنية للصحة أن 121 شخصا توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأشارت الهيئة إلى أنها أزالت من التعداد الوطني 108 حالات وفاة أحصيت سابقا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، مؤكدة أنه تم القيام بتعداد مزدوج في الإحصاءات لبعض الحالات.

وكانت الحصيلة الوطنية قبل تصحيحها تقارب 1500 وفاة، اليوم الجمعة، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات في الصين القارية (باستثناء هونج كونج وماكاو) 63851 إصابة، بعد تخفيضه أيضا بسبب تعداد مزدوج.
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