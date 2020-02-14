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فن

برسالة مؤثرة.. سولاف فواخرجي تحتفل بعيد الحب على طريقتها

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:42 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت النجمة السورية "سلاف فواخرجى" صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام حيث احتفلت بعيد الحب على طريقتها حيث تحتوى الصورة على طفلة سورية فى حالة موجعة من مخيمات اللاجئين السوريين.

وعلقت "سولاف "، على الصورة :"بعيد الحب وكل يوم وقبل ماننام ، يارب، الدفا والأمان والكرامة لولادنا البردانين بعيد عننا، ويهون وجع الحنين لغيابنا ويرجعولنا لترجع بلدنا فينا كلنا، ويحمي شبابنا اللي عم يحمونا لنقدر نكمل ونعيش ونرسم المستقبل اللي منحلم فيه ، ويزرع فينا الحب اكتر، لأنه بلا حب بتموت الروح ".

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالى :
اللهم  امين كل الحب لسوريانا حبيبتي سوريا يارب ترجعي احسن من ما كنتي ، وعلقت أخرى "يارب يحمى سوريا"   
وأضافت أخرى " ياارب سوريا ترجعلنا مثل ما كانت " ، "اللهم أحمى أطفالنا وشعب سوريا ".

في سياق آخر، تنتظر سلاف عرض مسلسلها «خط ساخن» الذي تم تأجيل عرضه لعدة مرات، وتم الانتهاء من تصويره.

خط ساخن بطولة سلاف فواخرجى وحسين فهمى ونضال الشافعى وصلاح عبد الله، تأليف فوزية حسين وإنتاج أحمد الجابري وإخراج حسنى صالح.






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