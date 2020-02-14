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بين الناس

قبل حدوث كارثة.. سكان برك الخيام بالجيزة يعانون من تهالك أعمدة الإنارة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 04:12 م
اعمدة انارة
اعمدة انارة
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احمد قطب
أرسل القارئ محمد شرف شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدي البلد، يتضرر فيها والأهالي من تهالك أعمدة الإنارة بشارع مجمع المدارس بقرية برك الخيام مركز كرداسة الجيزة.

وقال شرف في شكواه: "نعاني نحن سكان منطقة  برك الخيام من تهالك أعمدة الإنارة  بشارع مجمع المدارس بقرية برك الخيام مركز كرداسة بمحافظة الجيزة وخروج الأسلاك الكهربائية من أعمدة الإنارة بسبب عدم وجود أبواب محكمة لمنع خروج الأسلاك وهو ما يهدد حياة المارة لخطر الصعق الكهربائى.

وطالب محمد شرف المسئولين بعمل لجان من وزارة الكهرباء ومتابعة هذه الأعمدة والعمل على حلها قبل أن تحدث كارثة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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