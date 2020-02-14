أستاذ جامعي بـ ووهان: فيروس كورونا ينتشر بسرعة كبيرة.. فيديو





وأضاف القانص خلال مداخلة هاتفية لفضائية العربية أن آخر إحصائية لحالات مسجلة هي 59 ألف و907 حالة مواطن صيني مشيرا أن مدينة ووهان قد سجلت 32 ألف و 994 حالة وارتفعت الحالات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.





وتابع الأستاذ الجامعي بمدينة ووهان الصينية أنه في الفترة الحالية لا نخرج من المنازل إلا للضرورة القصوى لشراء بعض الإحتياجات الأساسية في الأإسبوع مرة أو مرتين مؤكدا أن الحكومة الصينية تعمل على وجود الجان الشعبية التي تقوم بخدمة المواطنين.





وأشار دكتور محمد القانص أن الفيروس منتشر بشكل كبير ونخشى من العدوى والإصابة مؤكدا أن عدد من الأإصابات الجديدة قد ظهر في مدن بالقرب من ووهان وأتوقع أن تنخفض الحالات بعد يوم 20 فبراير.





وقال القانص أن هناك بعض المدن في الصين سجلت حالات قليلة.