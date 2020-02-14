AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ جامعي بـ ووهان: فيروس كورونا ينتشر بسرعة كبيرة.. فيديو

الجمعة 14/فبراير/2020 - 02:38 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
محمود محسن
أكد دكتور محمد القانص أستاذ جامعي بمدينة ووهان  أن المدينة ووهان هي المدينة التي تفشي بها مرض فيروس كورونا الجديد مؤكدا أنه يعيش في المدينة ما يقرب من 9 مليون مواطن والحكومة الصينية تبذل مجهودات كبيرة من أجل مكافحة المرض الذي ينتشر بسرعة كبيرة رغم كل الجهود التي تبذل.

وأضاف القانص خلال مداخلة هاتفية لفضائية العربية أن آخر إحصائية لحالات مسجلة هي 59 ألف و907 حالة  مواطن صيني مشيرا أن مدينة ووهان قد سجلت 32 ألف و 994 حالة وارتفعت الحالات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وتابع الأستاذ الجامعي بمدينة ووهان الصينية أنه في الفترة الحالية لا نخرج من المنازل إلا للضرورة القصوى لشراء بعض الإحتياجات الأساسية في الأإسبوع مرة أو مرتين مؤكدا أن الحكومة الصينية تعمل على وجود الجان الشعبية التي تقوم بخدمة المواطنين.

وأشار  دكتور محمد القانص أن الفيروس منتشر بشكل كبير ونخشى من العدوى والإصابة مؤكدا أن عدد من الأإصابات الجديدة قد ظهر في مدن بالقرب من ووهان وأتوقع أن تنخفض الحالات بعد يوم 20 فبراير.

وقال  القانص أن هناك بعض المدن في الصين سجلت حالات قليلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حول الصين لـ سجن كبير .. كل ما تريد معرفته عن فيروس كورونا أعراضه وأسبابه

فيروس كورونا القاتل يهدد كوكب الأرض.. ملايين الصينيين في سجون مفتوحة خشية الموت.. اتهامات للخفافيش والثعابين بالتسبب في انتشاره.. ودول العالم تتخذ إجراءات احترازية للوقاية

من داخل الصين .. الولايات المتحدة تتخذ قرارا عاجلا بشأن فيروس كورونا

الرعب يجتاح العالم بسبب كورونا.. الولايات المتحدة تسحب رعاياها من ووهان.. روسيا تناشد الصين.. ومفاجأة صادمة حول أعداد الضحايا

كورونا يثير الذعر في العالم.. عشرات القتلى ومئات المصابين.. والصين تطور لقاحا مضادا للفيروس الغامض وتحظر مبيعات الحيوانات.. وكندا والبرتغال تسجلان أولى الإصابات..وفرنسا تلغي احتفالات رأس السنة الصينية

شاهد.. الصين تواصل بناء مستشفيين في ووهان لعلاج مصابي كورونا

ترشيحاتنا

حمام دم.. كلاب أفريقية تدمر حديقة وتقتل الحيوانات بطريقة وحشية.. صور

دفن جماعي لبقايا 2400 من الأجنة عثر عليها في ولاية إلينوى

5 معلومات رسمية تحسم مصير طلاب 3 ثانوي دفعة 2021

حقيقة تغيير نظام تنسيق دخول الجامعة لطلاب 3 ثانوي دفعة 2021

رضا عبد العال: عامل وحيد يساهم في فوز الزمالك على الترجي بـ السوبر الأفريقي

الأهلي يستضيف المصري البورسعيدي على ملعب المكس بالدوري.. اليوم

AdvertisementS

أيمن لبس نقاب وقتل صديق عمره.. تفاصيل جريمة الـ15 دقيقة فى الجيزة.. الأهالى: وقف على جثته وحاول يسرقه

خسائر رهيبة للعالم ومكاسب لـ اقتصاد مصر.. توقعات بتراجع سعر برميل النفط لـ38 دولارا

الأرصاد: الطقس غدا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على السبب

وزير التعليم : لم نقرر أي إجازات جديدة لتلاميذ المدارس .. ولا تعديل في أيام الدراسة

العروس تشعر بالغضب.. شقيقة عريس تفسد حفل زفاف أخيها بمفاجاة غير متوقعة

إرادة ربنا.. محمد رمضان يواصل استفزاز جمهوره بفيديو جديد في واقعة الطيار المفصول

عاجل.. رسالة مهمة لمالكي رخص مرور مصر الجديدة ومدينة نصر

استدعاء شريف إسماعيل و3 وزراء بالبرلمان.. لهذا السبب

في شبكة الاتجار بالقاصرات بالجيزة.. محام ومحفظ قرآن زعيما العصابة.. سقطا قبل تزويج فتاة 12 عاما

موعد مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي والقناة الناقلة

لاعب الزمالك السابق: محدش يقدر يوقف الأهلي غير ربنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهاردة.. فراخ بالفريك ومحشي بالبشاميل وسبانخ بالطشة.. والحلو: كيكة بكريمة جوز الهند

بفستان أسود قصير.. ليلى علوي بإطلالة جذابة في عيد الحب

لأول مرة في مصر volkswagen تطرح سيارة مجهزة لأصحاب الاحتياجات الخاصة.. صور