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فن

شاهد.. انضمام راندا البحيرى لـ خان تيولا مع نضال الشافعى

الجمعة 14/فبراير/2020 - 03:14 م
راندا البحيرى
راندا البحيرى
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مريم عزت
نشرت الفنانة راندا البحيرى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" مجموعة صور لها بصحبة الفنان نضال الشافعى بعد انضمامها لعمل " خان تيولا " .

وعلقت الفنانة راندا على الصور قائلة : مبروك النجم نضال الشافعي .. و مبسوطه اني معاك ❤️ ..
انتاج السجادة الحمراء حسام المدني
تأليف و اخراج الأستاذ سامر المدني 🌹
شكرا استاذ محمد هشام
شكر شكر شكر شكر ماهر ماهر ماهر ماهر
اللهم بارك 

ونالت الصور اعجاب الكثير من متابعنها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :  " مبروووك ي رووحي ... كل التوفيق والنجاح يارب ❤️❤️❤️ ....منورين " 

ويعرض حاليا للفنانة راندا البحيرى مسلسل "الأخ الكبير" الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق ويقوم ببطولته محمد رجب دينا فؤاد وآيتن عامر

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