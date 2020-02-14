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تعليم

حقيقة تغيير نظام تنسيق دخول الجامعة لطلاب 3 ثانوي دفعة 2021

الجمعة 14/فبراير/2020 - 03:04 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياسـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن دفعة الصف الثاني الثانوي هذا العام ، سوف تمتحن العام القادم عندما تصل للصف الثالث الثانوي إمتحان موحد في نهاية العام بنظام الأسئلة الجديد .

وأوضح وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : أن نظام التقييم المعمول به في الصفين الاول والثاني الثانوي هذا العام هو نفسه الذي سيطبق على طلاب 3 ثانوي العام القادم.

وقال وزير التربية والتعليم : بالنسبة لشكل نتيجة طلاب 3 ثانوي العام القادم 2021 ، فسوف نقدم لهم درجات للمواد وسيكون المجموع من ٤١٠ كما كان الحال سابقًا ، وهذا ما سوف يعتد به في تنسيق الجامعات بلا تغيير عن السنوات السابقة.

وأضاف وزير التربية والتعليم : أن الفارق الوحيد هو التغيير في توزيع الدرجات عن ما سبق نظرًا لتغير أسلوب التقييم.

وقال وزير التربية والتعليم : أن تنسيق دخول الجامعات بالنسبة لطلاب 3 ثانوي العام القادم 2021 ، سوف يلبي الرغبات بدءًا من المجاميع العليا ثم الأقل فإذا كان أعلى مجموع، على سبيل المثال، ٨٠٪ فإن الكليات المرغوب فيها سوف تأخذ ٨٠٪ وليس ٩٨٪ كما كان الحال في الأعوام السابقة.

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : بما أن التنسيق سيلبي الرغبات من المجاميع الأعلى إلى الأقل ، فإننا نحاول شرح أن المهم للطالب أن يحاول تحسين مستواه "النسبي" بالنسبة للدفعة مما يعزز فرصه في تلبية رغباته في الجامعات بدون النظر إلى الأرقام المجردة.

وكانت قد اثيرت أمس حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أعلن وزير التربية والتعليم ، أن تنسيق الدخول للجامعات لطلاب الصف الثالث الثانوي وفق نظام التعليم الجديد، سيكون بالوزن النسبي وليس بالمجموع، بمعني كيف سيكون مستوى الطالب بين زملائه وليس حسب درجاته الفردية.
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