AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

غريبة.. ناشطة كويتية تعلن استعدادها لاختراع دواء لكورونا مقابل مليار دينار.. فيديو

الجمعة 14/فبراير/2020 - 04:33 م
ناشطة كويتية
ناشطة كويتية
Advertisements
البهي عمرو

عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو لـ الناشطة الكويتية سلوى المطيري.


وطالبت سلوى المطيري مليار دينار كويتيا أى أكثر من 3 مليارات دولار مقابل اختراع علاج لفيروس "كورونا" الجديد الذي انتشر في العالم.


وأضافت سلوى المطيري، خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة :"أنا اسمى سلوى المطيري إذا تبغوني أكتشف علاج لفيروس كورونا يندفع لي مليار دينار كويتي وينحط باسمي في البنك، وما اتصرف فيه إلا بعد أن أعطيهم الدواء".


وأشارت الناشطة الكويتية، إلى أنها تاجرة ولا تحتاج لأموال ولكنها تطلب ذلك مقابل تقديمها علاجا للفيروس الجديد.


وتابعت: "الحمد لله أنا تاجرة وما أنا محتاجة لأحد، بس إذا انتوا تقولون نبغي نستفيد من مكرمتك ادفعولي" .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طيران الجزيرة الكويتية تدشن ثاني خط جوي لها في الإمارات

شركة كويتية كبرى تفاجئ أرامكو بإجراء غير متوقع في اليوم الثاني للطرح

تقرير دولى: 435 مليون دولار خسائر الخطوط الجوية الكويتية

حبس كويتي استقدم عشرات المصريين للعمل مقابل 1500 دينار للفرد دون طبع إقامات لهم

بعد نوبة سعال.. رئيس الصحة العالمية يكشف حقيقة إصابته بـ كورونا.. فيديو

الكويت المركزي: انخفاض عرض النقد 0.2 في المئة في ديسمبر الماضي

ترشيحاتنا

مطالبا بمحاكمة الاتحاد.. برلماني يصف هروب أبطال الملاكمة بالفضيحة

6 محاذير من الاتحاد القطرى لـ جماهير الزمالك والترجي في السوبر الأفريقي

استدعاء شريف إسماعيل و3 وزراء بالبرلمان.. لهذا السبب

تلميذة تبكي فرحا بلقائه.. محمد صلاح يزور مدرسة ابتدائية بـ ليفربول

الأرصاد: الطقس غدا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الرابعة يا زمالك.. خبراء عن السوبر الأفريقي: الأبيض سيفوز بروح 30 يونيو

AdvertisementS

bein sports تحسم الجدل بشأن إذاعة مباراة الزمالك والترجي على القناة المفتوحة

أيمن لبس نقاب وقتل صديق عمره.. تفاصيل جريمة الـ15 دقيقة فى الجيزة.. الأهالى: وقف على جثته وحاول يسرقه

6 محاذير من الاتحاد القطرى لـ جماهير الزمالك والترجي في السوبر الأفريقي

خسائر رهيبة للعالم ومكاسب لـ اقتصاد مصر.. توقعات بتراجع سعر برميل النفط لـ38 دولارا

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على السبب

العروس تشعر بالغضب.. شقيقة عريس تفسد حفل زفاف أخيها بمفاجاة غير متوقعة

الأرصاد: الطقس غدا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

تسبب الوفاة.. هاني الناظر يحذر من انتشار لعبة خطيرة في المدارس

إرادة ربنا.. محمد رمضان يواصل استفزاز جمهوره بفيديو جديد في واقعة الطيار المفصول

عاجل.. رسالة مهمة لمالكي رخص مرور مصر الجديدة ومدينة نصر

استدعاء شريف إسماعيل و3 وزراء بالبرلمان.. لهذا السبب

وزير التعليم : لم نقرر أي إجازات جديدة لتلاميذ المدارس .. ولا تعديل في أيام الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنكهة جديدة.. طريقة عمل قهوة عيد الحب

من باريس.. درة تتألق بفستان أحمر في عيد الحب

شوربة البيرانا ولحم الغزلان.. أشهر أكلات عيد الحب في العالم