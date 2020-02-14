غريبة.. ناشطة كويتية تعلن استعدادها لاختراع دواء لكورونا مقابل مليار دينار.. فيديو

عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو لـ الناشطة الكويتية سلوى المطيري.





وطالبت سلوى المطيري مليار دينار كويتيا أى أكثر من 3 مليارات دولار مقابل اختراع علاج لفيروس "كورونا" الجديد الذي انتشر في العالم.





وأضافت سلوى المطيري، خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة :"أنا اسمى سلوى المطيري إذا تبغوني أكتشف علاج لفيروس كورونا يندفع لي مليار دينار كويتي وينحط باسمي في البنك، وما اتصرف فيه إلا بعد أن أعطيهم الدواء".





وأشارت الناشطة الكويتية، إلى أنها تاجرة ولا تحتاج لأموال ولكنها تطلب ذلك مقابل تقديمها علاجا للفيروس الجديد.





وتابعت: "الحمد لله أنا تاجرة وما أنا محتاجة لأحد، بس إذا انتوا تقولون نبغي نستفيد من مكرمتك ادفعولي" .