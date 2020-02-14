زيادة معدلات التصدير.. لجان لتفقد المحاصيل وتوجيه المزارعين بـ الإسماعيلية





وتفقدت اللجنة جمعية سرابيوم الزراعية وزمام الإدارة الزراعية بفايد وخاصة زراعات الإنفاق الخندقية لزيادة الوعى الفنى وإرشاد المزارعين بكل ما هو جديد فى مجال البساتين بهدف إنتاج ثمار ذات صفات ثمارية ممتازة تصلح للتصدير والأسواق المحلية.





وقدمت لجان المتابعة جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم الزراعية السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار، كما تعمل اللجان على رصد الحالات المرضية والحشرية للمحاصيل على أرض الواقع، وسرعة التدخل والعلاج من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة.





وتم المرور علي زراعات الفراولة والفاصوليا والخيار الزراعة تحت الأنفاق الخندقية والتوعية بتطبيق الممارسات الجيدة خلال التعامل مع هذه خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتداول والإعداد للتصدير وفقًا للمنظومة المصرية للصادرات الزراعية.





وتستهدف اللجنة التأكد من تطبيق الاشتراطات داخل المزارع وتم شرح المنظومة الجديدة لحماية المحاصيل الزراعية وخاصة الخضراوات من خلال متابعة أعمال الاستفادة من الحشرات الاقتصادية الناجعة للحد من استخدام المبيدات واللجوء للأعداء الطبيعية في المكافحة عن طريق الحشرات، وأنها تتم من خلال نظام يطلق عليه تربية المفترس الأكاروسي ضد العنكبوت الأحمر العادي الذي يصيب كثيرًا من أنواع النباتات، مثل «الفراولة والفاصوليا والبطاطس والطماطم.





وأوضح المهندس محمود عبد القادر مدير عام المكافحة للمزارعين أن من أهداف استخدام المفترس الأكاروسي إنتاج ثمار نظيفة خالية من متبقيات المبيدات وحماية المستهلك المصري من أضرار متبقيات المبيدات وزيادة فرصة تصدير منتجات الاسماعيلية للأسواق الخارجية، موضحا أن المفترس الأكاروسي يساعد في المساهمة لحل مشكلة تلوث البيئة وإعادة التوازن البيئي وزيادة الأعداء الطبيعية وزيادة الدخل القومي من العملات الأجنبية بزيادة الصادرات وتقليل استخدام المبيدات.

وتشكلت اللجنة اليوم الجمعة من المهندس محمد جريش مدير عام المكافحة لمنطقة القناة وسيناء المهندس محمود عبد القادر مدير عام المكافحة والمهندس هاشم احمد محمد مدير الجمعية سرابيوم المحطة المكافحة والمهندس عصام محمد رئيس الوحدة.