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الزراعة: متابعة دورية لرصد الشائعات والأخبار المغلوطة على مواقع التواصل.. فيديو

الجمعة 14/فبراير/2020 - 04:43 م
محمد القرش، المتحدث
محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة
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هاجر إبراهيم

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن هناك متابعة دورية لرصد الشائعات والأخبار المغلوطة يتم تداولها، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تحاول أن توضح للرأي العام الحقائق.


وأضاف محمد خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهدف الأساسي لوزارة الزراعة رصد الحقيقة، حيث أنها تقوم بجهود وتوصيلها للمواطن المصرى لكي يعلم حقيقة ما يحدث على أرض الواقع، موضحا أنه مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي نلاحظ أن نشر للأخبار غير الصحيحة تنتشر بشكل كبير.


وتابع أن وزرة الزراعة اتخذت إجراءات بشأن متابعة الأخبار غير الصحيحة والمتابعة على أرض الواقع بالتنسيق مع المسؤولين بالوزارة، مشيرا إلى أنه إذا ظهرت شائعة على منتج معين تتعلق بالمنظومة الزراعية، فإنها تؤثر على المستهلك أولا، حيث أنه سيلاقى إبتزاز من بعض التجار الذين يروجون تلك الشائعات ليرفعوا الأسعار.


وأوضح أنه يوجد فى مصر مزارع الخيول العربية الأصيلة التى تشرف عليها محطة الزهراء للخيول، حيث أنه يوجد حوالى 15 ألف خيل عربي لها أناسبها ومكانتها المعروفة عربيا، فبالتالى يوجد سلسال نسب بشكل مستمر، مؤكدا أنها تسجل بشكل مستمر نسب تلك الخيول العربية المصرية نقية السلالة والتى تعد ثروة قومية لها أكثر من 100 عام، فإنها تعد مكان له قيمته التاريخية والثقافية والإجتماعية.


وأكد أن هناك سجلات بكل ما يتم زيادته من رؤوس للخيول العربية الأصيلة، حيث أنه في مصر يوجد حوالى 15 ألف خيل، وكل العالم العربي تعرف أهمية محطة الزهراء فى حماية تلك الخيول. 
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