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أخبار العالم

مقتل مسؤول بالاستخبارات الإيرانية على يد مجهولين

الجمعة 14/فبراير/2020 - 04:53 م
مقتل مسؤول بالاستخبارات
مقتل مسؤول بالاستخبارات الإيرانية على يد مجهولين
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رحيم يسري
أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل نائب رئيس الاستخبارات بمدينة عنبر آباد في محافظة كرمان الإيرانية.

وذكرت "إيران انترناشيونال" نقلا عن قائد شرطة مدينة عنبر آباد في محافظة كرمان الإيرانية، محمود بيدشكي تأكيده  مقتل نائب رئيس الاستخبارات في المدينة، حميد رياحي، على يد مسلحين مجهولين.

وقال بيدشكي إن "قوات الاستخبارات التابعة للشرطة في مدينة عنبر آباد كانت تقوم بدوريات في منطقة مختار آباد، وتم إطلاق النار عليهم من قبل أشخاص مجهولين".

 كما أعلن بيدشكي عن إصابة أحد مرافقي رياحي ونقله إلى المستشفى.

وأوضح أن قاتل رياحي لم يتم إلقاء القبض عليه حتى الآن، وفي نفس الوقت قال إن القاتل لقي حتفه خلال اشتباكات مع القوات الأمنية.
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