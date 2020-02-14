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اقتصاد

الدولار ينخفض 7 قروش خلال الأسبوع الماضي

الجمعة 14/فبراير/2020 - 05:38 م
الدولار في أسبوع
الدولار في أسبوع
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محمد صبيح
تراجع الدولار أمام الجنيه خلال الأسبوع الماضي بنحو 7 قروش مسجلا مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع مقابل 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع أول الأسبوع.

وتراجع الدولار في ختام تعاملات الأسبوع أمس الخميس في البنك الأهلى المصري  بنحو 3 قروش ليسجل 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 15.65 جنيه للشراء  و15.75 جنيه للبيع.

كما انخفض سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى لـ 15.63  جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع كما تراجع سعر الدولار فى بنك مصر لـ 15.65 جنيه للشراء  و15.75 جنيه للبع.. وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 15.64 جنيه للشراء مقابل 15.76 جنيه للبيع.
  
وسجل سعر الدولار في البنك العربى الأفريقي 15.63 جنيه للشراء مقابل 15.73 جنيه للبيع وكذا سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.
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