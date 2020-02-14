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رياضة

الاتحاد السكندري يتظلم ضد عقوبة مدربه.. تفاصيل

الجمعة 14/فبراير/2020 - 05:52 م
صدى البلد
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نور عادل
قرر مجلس ادارة نادي الاتحاد السكندري تقديم تظلم الي لجنة الانضباط والاخلاق باتحاد الكرة المصري وذلك على عقوبتها ضد مدرب عام فريق الكرة الاول محمد ابراهيم، بسبب مباراة اسوان بالاسبوع السابع عشر بالدوري الممتاز.

وكانت اللجنة قد قررت إيقاف المدرب العام لمدة 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وذلك بسبب الاعتراض بطريقة غير لائقة على حكام المباراة، بالإضافة إلى سب منظومة التحكيم.

كما فرضت اللجنة عقوبة أخرى على المدرب، بإلزامه بسداد قيمة ما أتلفه بعد ركله الباب الزجاجي لغرفة خلع الملابس.

وتقدم الاتحاد لتخفيف العقوبة على المدرب وإلغاء قرار الإيقاف من المباريات.
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