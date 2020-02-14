بتكلفة 244 مليون جنيه.. محافظ الإسكندرية يطلق إشارة البدء في تطوير منطقة العصافرة قبلي

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، إشارة البدء في تطوير منطقة العصافرة قبلي التابعة لحي منتزة ثان، تنفيذا للبروتوكول الذي تم توقيعه ديسمبر الماضي، مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء لتطوير ٧ مناطق غير مخططة بالمحافظة.









وأوضح محافظ الإسكندرية، أنه سيتم صباح غدا، البدء في أعمال التطوير بالتوالي، بتكلفة ٢٤٤ مليون جنيه، لافتا إلى أن منطقة العصافرة قبلي يقطن بها أكثر من نصف مليون نسمة، وتضم ٨٥ ألف أسرة وتقع على مساحة ٢٧٧ فدانا.





وكانت أولى المناطق التي تم اختيارها للتطوير ضمن ٧ مناطق أخرى، بدءًا من تطوير شبكة المياه بالكامل بتكلفة ٤٠.٧ مليون جنيه، ثم تطوير شبكة الكهرباء بتكلفة ١١.٩ مليون جنيه من خلال تركيب ١٦٠٠ ذراع و ٢١٠ عمود إنارة.





كما سيتم تطوير شبكة الصرف الصحي وتركيب ٨٠٠ شنيشة أمطار جديدة والتي كانت تعاني المنطقة من تراكم مياه الأمطار بسبب تواجد ٩٠ شنيشة فقط بالمنطقة بالكامل بتكلفة ٩٧.٦ مليون جنيه ، ثم تطوير الطرق وبتكلفة ٩٣.٨ مليون جنيه من خلال رفع كفاءة ورصف ٣٩٩ شارع جانبي بالمنطقة والتي لم يحدث بها أية تطوير خلال سنوات طويلة .





الجدير بالذكر أن أعمال التطوير بالـ ٧ مناطق، ستخدم نحو ٢ مليون نسمة من سكان محافظة الإسكندرية، وتبلغ تكلفتها التقديرية ٨١١ مليون جنيه، بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتشمل أعمال التطوير "رصف وإنارة الطرق، وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي"، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال عام.







وشملت المناطق التي سيتم تطويرها، كل من، عزبة محسن والدخيلة والعصافرة قبلي والحضرة ونادي الصيد وسيدي بشر ودنا والمحروسة، والواقعة بـ ٥ أحياء، وهى حى أول وثانى المنتزة، وحي العجمي، وحي وسط، وشرق ، وذلك طبقًا لأولويات محافظة الإسكندرية.