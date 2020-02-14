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رياضة

جماهير الزمالك تزلزل شوارع الدوحة بالسوبر الأفريقي.. فيديو

الجمعة 14/فبراير/2020 - 06:14 م
صدى البلد
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نور عادل
زلزلت جماهير نادي الزمالك شوارع الدوحة وذلك على هامش مباراة السوبر الأفريقي التي تجمعهما بملعب الغرافة القطري اليوم الجمعة.

ونشر الإعلامي أحمد موسى فيديو خاصا لجماهير الزمالك في شوارع قطر وهي تحمل أعلام مصر قبيل انطلاق المباراة.

ونجح نادي الزمالك في تسجيل الهدف الأول في مرمى الترجي التونسي عن طريق يوسف أوباما بالدقيقة الثانية من عمر المباراة.

ويدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:
محمد أبوجبل في حراسة المرمى  

محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام في خط الدفاع

  طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - احمد زيزو في خط الوسط 

مصطفي محمد في خط الهجوم

بينما جاء تشكيل الترجي التونسي للمباراة على النحو التالي:
حارس المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: سامح الدربالي، خليل شمام، محمد علي اليعقوبي، إلياس الشتي.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي، كوامي بونسو، عبد الرؤوف بن غيث.

 خط الهجوم: بلال بن ساحة، إبراهيما واتارا، حمدو الهوني.





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