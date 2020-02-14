في عيد الحب.. 5 فوائد صحية لـ الحضن

من المعروف عن الحضن أو العناق بأنه أمر عاطفي يعبر عن المشاعر، ولم يخطر ببال أحد أنه يمكن أن يكون للـ حضن فوائد صحية، لكن كشف موقع " health line " عن الفوائد الصحية للحضن أو العناق، وتشمل :





- أكد العلماء أن إعطاء شخص آخر الدعم من خلال اللمس بـ الحضن او العناق يمكن أن يقلل من الضغط ويمكن أن يقلل من الشعور بالإجهاد والتوتر.





- قد يكون الأمر صعب تصديقه بعض الشيء لكن أكدت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يحصلون على عناق بشكل دائم يصبح لديهم جهاز مناعي أقوى لمكافحة الأمراض، لأنهم يحصلون على دعم نفسي بـ الحضن مما يؤثر على صحتهم الجسمانية.





- أثبتت الدراسات أنه يمكن للحضن أن يعمل على تنظيم نبضات القلب، وتحسين مستوى ضغط الدم، مما يساعد في تعزيز صحة القلب.





- عند العناق يفرز الجسم الأوكسيتوسين وهي مادة كيميائية في أجسامنا يطلق عليها العلماء أحيانًا اسم "هرمون احتضان"، وهذا بسبب ارتفاع مستوياته عندما نحضن أو نلمس أو نجلس بالقرب من شخص آخر، يرتبط الأوكسيتوسين بالسعادة وتقليل الإجهاد.





- يساعد الحضن في تخفيف الآلم، حيث أثبتت بعض الدراسات أنه يوجد ما يطلق عليه اللمس العلاجي الذي يعد العناق أحد اشكاله الفعالة في العمل على تخفيف أغلب الأوجاع والآلام.



