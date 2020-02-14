عمران: تخصيص 346 مليون جنيه لاستكمال مشروع جنة بالعبور

كشف المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، عن قرب انتهاء المرحلة الثانية من مشروع "جنة" للإسكان المتميز والمنفذ بالمدينة.

وأضاف عمران فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن عدد العمارات بالمشروع يصل إلى 34 عمارة استلمنا منها 30 بالفعل، ومتبق 4 عمارات، والجزء الذى انتهى تنفيذه وتسلمناه من المقاولين قمنا بتسليمه لبنك الإسكان والتعمير ليقوم بإجراءات التسليم للمواطنين الحاجزين للوحدات.

وتابع رئيس الجهاز، أن اجمالى الاستثمارات المرصودة للمشروع خلال خطة العام المالى الجارى 2019 - 2020 يصل إلى 346 مليون جنيه، متضمنة أعمنال اللاند سكيب وتنسيق الموقع وتوصيل المرافق والبنية التحتية للوحدات.





يذكر أن وحدات مشروع جنة للإسكان المتميز تتراوح مساحتها من 100 إلى 150 مترا مربعا.



