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رياضة

شاهد.. فرحة هستيرية من شيكابالا وجنش بهدف أوباما في مرمى الترجي

الجمعة 14/فبراير/2020 - 06:23 م
يوسف أوباما وأشرف
يوسف أوباما وأشرف بنشرقي
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إسماعيل محمود
تقدم نادي الزمالك، على حساب نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي، بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي تجمعهما الآن، على كأس السوبر الإفريقي.

وسجل يوسف أوباما هدف الزمالك الوحيد حتى الآن، في الدقيقة الثانية برأسية قوية، بعد عرضية رائعة من الجهة اليسرى عن طريق المخضرم محمد عبد الشافي.

وظهر شيكابالا ومحمود جنش، مع لاعبي الزمالك المستبعدين من قائمة المباراة محتفلين بالهدف بشكل هستيري من مدرجات ملعب حمد بن جاسم بقطر حيث تقام المباراة.

ومن المنتظر أن يلاقي نادي الزمالك، الترجي في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا أيضًا.

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