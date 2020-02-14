الأهلي بالقوة الضاربة أمام المصري.. التشكيل

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي بعد قليل.





ويواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي في الثامنة والربع من مساء اليوم الجمعة على استاد المكس بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.





وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-





حراسة المرمى : محمد الشناوي





خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول





خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - جونيور أجاي





خط الهجوم : مروان محسن.



