هل يجزئ العجل البتلو في العقيقة؟.. دار الإفتاء تجيب

قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء إنه لا يجوز عمل العقيقة عن بنت وولد بعجل صغير لأن الشرع حدد للأنثى شاهًا والذكر شاتين.

وأضاف خلال إجابته عن أسئلة الجمهور عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء قائلا: بعض أئمة الشافعية أجازوا ذبح شاه واحدة عن الذكر إذا تعذر ذبح اثنتين ، كما يجوز ذبح عجل بشرط ان لا يقل عمره عن عامين ولا يقل وزنه عن 400 كيلو .

حكم العقيقة



قال الشيخ محمد عبدالسميع، إن العقيقة عن المولود سُنة مُستحبة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم، وليست فريضة أو واجبا.



وأوضح أمين الفتوى، خلال فيديو البث المباشر على الصفحة الرسمية للدار، أن تكون العقيقة شاتين تجزئ عن الغلام، وعن الفتاة شاة واحدة وتذبح يوم السابع، وأن العجل يصلح عن 7 أبناء في العقيقة.



وتابع": الذبح عن المولود سُنة مستحبة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، لكنها من نوع سُنن يُسميها الفقهاء بالسُنة المؤكدة.



هل يجوز في العقيقة شراء اللحم بدلا من الذبح



قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة عن المولود سُنة مُستحبة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، لكنها من نوع سُنن يُسميها الفقهاء "السُنة المؤكدة"، أي أن فعلها أقوى من غيرها من السُنن.



وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال « هل يجوز فى العقيقة شراء اللحم بدلًا من الذبح ؟ »، أن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرًا لله تعالى بنيةٍ وشرائط مخصوصة.



وأشار إلى أن المقصود فى العقيقة الذبح، فالذبح فى حد ذاته قربة فالقربة لله سبحانه وتعالى فى العقيقة هى الذبح وليست مجرد إطعام الطعام بعد ذلك فلا يصح أن تشتروا لحما صافيا ويكون هذا هو العقيقة.