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رياضة

مدرب ناشئي الأهلي 2005: سداسية الاتصالات مستحقة.. واللاعبون نفذوا المطلوب

الجمعة 14/فبراير/2020 - 09:12 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أبدى أحمد سمير، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد 2005، سعادته بالفوز المستحق، الذي حققه فريقه على الاتصالات بنتيجة ٦ – صفر، في بطولة منطقة القاهرة، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة.

وأكد سمير أن فريقه ظهر بمستوى مميز خلال اللقاء، ونجح اللاعبون في تنفيذ المطلوب منهم، مشيرًا إلى أن تحقيق الفوز بسداسية خارج الأرض يعد نقطة إيجابية مهمة.

وأشار إلى أنه كان يطالب لاعبيه طوال اللقاء بتسجيل المزيد من الأهداف، وخلق مساحات خلف المدافعين، وشدد عليهم بضرورة عدم الاستهانة أمام أي فريق والتركيز جيدًا في كل مباراة، واستغلال كل الفرص المتاحة للتهديف.

وأشاد أحمد سمير بتحقيق فريقه ١٥ فوزًا على التوالي، وتسجيله ٧٦ هدفًا مقابل هدفين فقط في مرماه، مشيرًا إلى أنه في المقابل تواجه الفرق المنافسة صعوبة كبيرة لاختراق دفاعات الأهلي، وهذا ما يركز عليه دائمًا.
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